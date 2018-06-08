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Іванка Трамп засвітила міні-сукню на офіційній зустрічі: фото

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Іванка Трамп
Іванка Трамп

Донька Дональда Трампа – Іванка – вкотре вразила громадськість чудовим образом. Політик зачарувала стрункими ногами у міні-сукні.

У Білому домі не втомлюються приймати гостей. Тільки Дональд Трамп обговорив з високопосадовцями підготовку до сезону ураганів у США, як до резиденції Президента навідався прем'єр-міністр Японії Шінцо Абе. Політики погодили питання щодо майбутнього саміту США та Північної Кореї на відкритій прес-конференції. 

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Важливу подію не обійшла увагою Іванка Трамп. Для офіційної зустрічі політик вбрала чорну міні-сукню з широкими рукавами. У такому незвичному вбранні Іванка Трамп засвітила розкішні стрункі ноги. До стильного одягу донька Президента підібрала взуття на підборах та окуляри.

Іванка Трамп вирішила зібрати волосся в елегантну зачіску. З прикрас політик взяла тільки сережки з перлинами та червону стрічку на руку.

 

 


Іванка Трамп під час прес-конференції (фото – Getty Images)


Іванка Трамп у міні-сукні

Теги: LifeStyle Новини США
Джерело: 24 Канал
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