Іванка Трамп засвітила міні-сукню на офіційній зустрічі: фото

Донька Дональда Трампа – Іванка – вкотре вразила громадськість чудовим образом. Політик зачарувала стрункими ногами у міні-сукні.

У Білому домі не втомлюються приймати гостей. Тільки Дональд Трамп обговорив з високопосадовцями підготовку до сезону ураганів у США, як до резиденції Президента навідався прем'єр-міністр Японії Шінцо Абе. Політики погодили питання щодо майбутнього саміту США та Північної Кореї на відкритій прес-конференції.

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Важливу подію не обійшла увагою Іванка Трамп. Для офіційної зустрічі політик вбрала чорну міні-сукню з широкими рукавами. У такому незвичному вбранні Іванка Трамп засвітила розкішні стрункі ноги. До стильного одягу донька Президента підібрала взуття на підборах та окуляри.

Іванка Трамп вирішила зібрати волосся в елегантну зачіску. З прикрас політик взяла тільки сережки з перлинами та червону стрічку на руку.

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankaupdates) 7 Чер 2018 р. о 8:25 PDT

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankaupdates) 7 Чер 2018 р. о 8:27 PDT



Іванка Трамп під час прес-конференції (фото – Getty Images)