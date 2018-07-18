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Іванка Трамп засвітила стильний літній образ під час офіційної поїздки: фото

2010 Читать новость на русском
Іванка Трамп
Іванка Трамп / Фото з вільних джерел

Донька глави Білого дому Іванка Трамп вкотре зачарувала своїм виглядом під час офіційної поїздки. Політик виглядала елегантно та витончено у сукні.

Іванка Трамп може сміливо похизуватись не тільки ідеальними формами, але й відмінним смаком. Політик вдало підбирає вбрання, доводячи, що класичні речі можуть виглядати ефектно на будь-якій події. 

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Та є в гардеробі Іванки Трамп і молодіжні сукні. Так, під час візиту до студентського літнього табору в Професійному технічному коледжі штату Меріленд політик засвітила шифонове світле плаття з квітковим принтом. Донька Президента постала перед студентами з хвилястим волоссям. Така буденна та грайлива зачіска додала її образу легкості. 


Іванка Трамп у штаті Мічиган

Неймовірний візит до літнього табору GenCyber, де ми познайомилися з вихованцями та студентами, які захоплюються математичними науками!
– поділилась враженнями Іванка Трамп. 

За її словами, метою американської програми GenCyber ​​є збільшення інтересу молодих людей до кар'єри в галузі кібербезпеки. Разом зі студентами Іванка Трамп взяла участь у практичному занятті, що на кадрах виглядало дуже ефектно. 


Чарівна Іванка Трамп 


Донька Дональда Трампа на зустрічі зі студентами


Іванка Трамп 

Теги: LifeStyle Новини США Іванка Трамп
Джерело: 24 Канал
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