Іванка Трамп засвітила стильний літній образ під час офіційної поїздки: фото

Донька глави Білого дому Іванка Трамп вкотре зачарувала своїм виглядом під час офіційної поїздки. Політик виглядала елегантно та витончено у сукні.

Іванка Трамп може сміливо похизуватись не тільки ідеальними формами, але й відмінним смаком. Політик вдало підбирає вбрання, доводячи, що класичні речі можуть виглядати ефектно на будь-якій події.

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Та є в гардеробі Іванки Трамп і молодіжні сукні. Так, під час візиту до студентського літнього табору в Професійному технічному коледжі штату Меріленд політик засвітила шифонове світле плаття з квітковим принтом. Донька Президента постала перед студентами з хвилястим волоссям. Така буденна та грайлива зачіска додала її образу легкості.



Іванка Трамп у штаті Мічиган

Неймовірний візит до літнього табору GenCyber, де ми познайомилися з вихованцями та студентами, які захоплюються математичними науками!

– поділилась враженнями Іванка Трамп.

За її словами, метою американської програми GenCyber ​​є збільшення інтересу молодих людей до кар'єри в галузі кібербезпеки. Разом зі студентами Іванка Трамп взяла участь у практичному занятті, що на кадрах виглядало дуже ефектно.



Чарівна Іванка Трамп



Донька Дональда Трампа на зустрічі зі студентами