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Іванка Трамп зустрілась зі студентами у стильному вбранні: фото

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Іванка Трамп в Білому домі
Іванка Трамп в Білому домі / Getty images

Донька чинного Президента США Дональда Трампа продовжує активну роботу над розвитком молодіжних ініціатив. Так, Іванка Трамп організувала зустріч зі студентами та активістами у Білому домі, де показала нове стильне вбрання.

Відповідні світлини з'явились на Instagram-сторінці політика.

Як відомо, Іванка Трамп не надає перевагу сидінню на канапі, відтак активно працює над втіленням своїх проектів. Так, спільно з міністром праці Александером Акостою вона зустрілась з лідерами молодіжних організацій та студентами, з якими обговорила питання працевлаштування та економічного розвитку США.

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Разом з міністром Акостою мала честь зустрітися з молодіжними активістами та студентами, щоб обговорити роботу Адміністрації Президента та вирішити питання, які їх найбільше турбують: сім'я, працевлаштування, освіта та економічне процвітання країни,
– написала Іванка Трамп.

На зустрічі політик виглядала розкішно, продемонструвавши стильний офіційний стиль одягу. Іванка Трамп вбрала комбінезон від стиліста та дизайнера Габріели Гірст. Модний "лук" політик доповнила чорною водолазкою та взуттям на підборах. Ідеальна укладка волосся та ніжний макіяж додали образу легкості.


Іванка Трамп в Білому домі


Іванка Трамп виступила перед студентами


Стильний образ доньки Дональда Трампа


Іванка Трамп зачарувала стильним образом


Ідеальний "лук" Іванки Трамп


Виступ Іванки Трамп

Теги: LifeStyle Новини США
Джерело: 24 Канал
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