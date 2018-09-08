15:49
8 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
20°C 13°C
  • неділя
    23°C 15°C
  • понеділок
    20°C 15°C
  • вівторок
    21°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. В космос з горілчаним двигуном РФ. Православний Ватикан
Вєсті Кремля
22:25, 7 вересня
Вєсті.UA. Навіщо Марченко бурить землю. "Палєво" нардепів на провокації від журналістів
Вєсті.UA
21:14, 7 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Іванка Трампа назвала ймовірного автора скандальної анонімної статті про її батька

442 Читать новость на русском
Дональд Трамп з донькою
Дональд Трамп з донькою

Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер заявили, що глава апарату Білого дому Джон Келлі може бути причетним до анонімної резонансної статті в The New York Times щодо протистояння президента США та підлеглих.

Про це повідомляє Vanity Fair.

Читайте також: Брехав про зв'язки з Росією: екс-радника Трампа засудили до 14 діб в'язниці 

"Згідно з трьома джерелами, Джаред та Іванка в середу поширили теорію про те, що Келлі може стояти за матеріалом в NYT", – йдеться у повідомленні.

Також вони вважають, що автором статті може бути заступник глави адміністрації президента США Закарі Фуентес. За словами джерел, він діяв під керівництвом Келлі.

Родичі Трампа обгрунтували свою підозру тим, що Келлі є єдиним, хто має таке велике самолюбство, щоб переконати себе в тому, що він рятує країну від Трампа. Вони передали цю теорію Трампу, однак він не погодився з нею.

Версію Кушнера та доньки глави США також відкинув і представник Білого дому, заявивши виданню, що це "неправда". Сам Фуентес теж заперечує, що писав статтю.

У той же час заступник голови адміністрації не є єдиним підозрюваним, тому помічники президента продовжують шукати автора статті.

За інформацією видання The Times, Білий дім має список приблизно з 12 потенційних підозрюваних.

Нагадаємо, авторитетне видання The New York Times опублікувало блог американського високопосадовця, який називає себе учасником "опору" всередині адміністрації Трампа, що намагається не допустити здійснення "найгірших поривань" глави Білого дому. Всередині президентського апарату США почалося "полювання" за іменем автора скандальної статті.

Теги: Іванка Трамп Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
сьогодні, 12:00 Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
Юрій Чорний
Топ-12 найкращих українських кінопрем'єр, які варто подивитись до кінця року
сьогодні, 11:01 Топ-12 найкращих українських кінопрем'єр, які варто подивитись до кінця року
Катерина Петренко
На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
сьогодні, 10:05 На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
1 68981
"Удаленка" по-лугански: сколько в "республике" зарабатывают фрилансеры
сьогодні, 08:43 "Удаленка" по-лугански: сколько в "республике" зарабатывают фрилансеры
Ольга Черненко
Відпустив з-під варти вбивцю Гонгадзе: до Верховного Суду призначили "відомого" суддю
сьогодні, 08:00 Відпустив з-під варти вбивцю Гонгадзе: до Верховного Суду призначили "відомого" суддю
Роман Маселко
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Найпотужніші ядерні вибухи в історії об’єднали в одне відео
 10 жовтня 2016 , 14:39 1
Озброєний чоловік увірвався в готель у Франції
 19 липня 2016 , 17:12
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук