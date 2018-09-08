Іванка Трампа назвала ймовірного автора скандальної анонімної статті про її батька

Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер заявили, що глава апарату Білого дому Джон Келлі може бути причетним до анонімної резонансної статті в The New York Times щодо протистояння президента США та підлеглих.

Про це повідомляє Vanity Fair.

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"Згідно з трьома джерелами, Джаред та Іванка в середу поширили теорію про те, що Келлі може стояти за матеріалом в NYT", – йдеться у повідомленні.

Також вони вважають, що автором статті може бути заступник глави адміністрації президента США Закарі Фуентес. За словами джерел, він діяв під керівництвом Келлі.

Родичі Трампа обгрунтували свою підозру тим, що Келлі є єдиним, хто має таке велике самолюбство, щоб переконати себе в тому, що він рятує країну від Трампа. Вони передали цю теорію Трампу, однак він не погодився з нею.

Версію Кушнера та доньки глави США також відкинув і представник Білого дому, заявивши виданню, що це "неправда". Сам Фуентес теж заперечує, що писав статтю.

У той же час заступник голови адміністрації не є єдиним підозрюваним, тому помічники президента продовжують шукати автора статті.

За інформацією видання The Times, Білий дім має список приблизно з 12 потенційних підозрюваних.

Нагадаємо, авторитетне видання The New York Times опублікувало блог американського високопосадовця, який називає себе учасником "опору" всередині адміністрації Трампа, що намагається не допустити здійснення "найгірших поривань" глави Білого дому. Всередині президентського апарату США почалося "полювання" за іменем автора скандальної статті.