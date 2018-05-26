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Переможниця шоу "Холостяк" 8 сезон Іванна Гончарук: що про неї відомо

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Переможниця шоу
Переможниця шоу "Холостяк" 8 сезон Іванна Гончарук: біографія / 24 Канал

Фінал романтичного шоу "Холостяк" 8 сезон вийшов на екрани 25 травня. Всього в шоу за серце Рождена боролися 26 дівчат, але переможницею стала лише одна – 21-річна Іванна Гончарук з Луцька.

З 26-ти учасниць до фіналу потрапили лише двоє – 24-річна Галина та 21-річна Іванна. Переможницею стала Іванна Гончарук родом з Луцька, саме вона змогла підкорити серце співака Рождена.

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Головним героєм шоу "Холостяк" 8 сезон став музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN). Під час шоу всі дівчата боролися за його увагу, як могли – зовнішнім виглядом, ініціативністю, оригінальними подарунками, творчим підходом і почуттям гумору.

Біографія переможниці шоу "Холостяк" 8 Іванни Гончарук

Іванні Гончарук 21 рік, вона народилася та виросла в Луцьку. Тато Павло — ПП, мама Наталія працює з батьком. Сестричці Христинці 11 років, вона школярка, займається танцями та верховою їздою. Братику Макарчику 5 рочків, він просто малюк, який радує всю сім’ю.

Дівчина закінчила КНУКіМ (менеджмент соціокультурної діяльності). Наразі працює перекладачем польської мови. Але пробувала свої сили в журналістиці, зокрема, вона навчалася у Вищій школі Media & Production (Освітній проект компанії 1+1 mediа) та навіть пробувала себе в ролі ведучої на телебаченні.

Ідеал чоловіка Іванни – аризматичний, цілеспрямований, розумний, дбайливий, сильний, сексуальний, надійний та з почуттям гумору. 

В своєму Instagram дівчина публікує багато фото з подорожей.

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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