Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Івано-Франківської обласної прокуратури.

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Жінка викинула новонароджену дитину у криницю

В суді довели, що 41-річна жінка приховувала свою вагітність і 10 липня 2023 року вдома самостійно народила немовля.

Вказується, що хлопчик був доношеним та здоровим, вагою понад 3 кілограми. Проте після пологів матір дитини викинула його в криницю.

Однак після пологів матір, обгорнувши його сорочкою і халатом, викинула новонародженого в криницю з водою, яка була розташована біля її будинку,

– ідеться в повідомленні.

В прокуратурі пишуть, що жінці призначено покарання у вигляді позбавлення волі на термін 2 роки і 6 місяців.

"До набрання вироком законної сили їй залишено обраний під час судового розгляду запобіжний захід – тримання під вартою", – повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, у Пересипському районі Одеси виявили тіло 1-річної дитини у морозильній камері одній з квартир. Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства малолітньої дитини.