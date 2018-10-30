Іванці Трамп – 37: маловідомі факти про доньку Президента США

Іванка Трамп – яскравий політик, радник Президента США, модель та бізнесвумен. Всього у 37 років вона досягла чималого успіху в кількох сферах. Водночас донька глави Білого дому вдало поєднує відповідальну роботу з материнством, що ще більше захоплює її прихильників.

Сьогодні, 30 жовтня, Іванка Трамп святкує свій 37-ий день народження. В такий знаковий для американського політика день журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати маловідомі факти з її біографії.

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Родинні зв'язки

Ні для кого не секрет, що Іванка – донька чинного Президента США та впливового бізнесмена Дональда Трампа. При народженні її мати, чеська екс-модель, вирішила дати доньці ідентичне ім'я – Іванка Марі. З ранніх років дівчина купалась в розкоші. В одному з інтерв'ю вона зізналась, що в дитинстві її батьки часто водили в ювелірні магазини, де вона купувала собі прикраси, замінюючи ними ляльки.

Та яскрава білявка – далеко не єдина донька чинного глави Білого дому. Іванка Трамп має двох рідних братів Дональда-молодшого та Еріка. Окрім цього, від двох інших шлюбів Президент США має доньку Тіффані та сина Беррона.



Чимала сім'я Трампа

Та хоч родичів в Іванки Трамп досить багато, саме вона досягла найбільших успіхів. Наразі дівчина займає один із кабінетів Дональда Трампа. Вона не тільки є запрошеним гостем на політичні події, але й представником уряду на багатьох заходах.

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Освіта

Своє навчання Іванка Трамп розпочинала в престижній Шапінській школі для дівчат, що розташована в районі нью-йоркського Манхеттена. Згодом донька впливового бізнесмена поступила до коледжу, де посилено вивчала математику. Любов до точних наук стимулювала Іванку Трамп ще більше розвиватись та продовжувати навчання в двох університетах – Джорджтаунському, де вона провчилась всього 2 роки, та у Пенсильванському. В останньому політик отримала диплом з відзнакою за фахом "Економіка".

Освіта Іванки Трамп значною мірою повпливала і на її політичну кар'єру. Вона з легкістю реалізовує проекти, пов'язані з її фахом та активно бере участь в офіційних поїздках. Так, у липні Іванка сама перевірила дієвість податкової реформи, завітавши на завод "Suit-Kote", що у Нью-Йорку.

Успіх

Та не завжди Іванка Трамп була успішним політиком. Спершу дівчина спробувала свої сили у модельній кар'єрі. Її струнка фігура та красиве обличчя давало змогу активно розвиватись у цій сфері.

Дебютувала донька Президента у журналі Seventeen. Фото Іванки Трамп прикрасило один із випусків молодіжного глянцю у 1997 році. Згодом вона позувала для таких популярних видань, як Forbes, iHola, Style, US Weekly, Harpers Bazar та ін.



Іванка Трамп дебютувала як модель у 1997 році

Вже з 2000 року Іванка Трамп вміло поєднує кар'єру манекенниці з бізнесом. Згодом модельний успіх вона й зовсім забуває та стає віце-президентом корпорації свого батька – Trump Organization. Відтоді вона активно допомагає Дональду Трампу та надає йому фінансові консультації.

Вона була успішною моделлю, але зав'язала з цією справою заради Вортонської школи бізнесу. Сказала, що їй подобається возитися з нерухомістю набагато більше, ніж ходити подіумом,

– раніше розповідав Дональд Трамп.

Особисте життя

Не менш захопливим є й особисте життя Іванки Трамп. У 2005 році вона розпочала стосунки з бізнесменом Джаредом Кушнером, які через 4 роки закінчились розкішним весіллям. На церемонію Іванка Трамп вбрала приголомшливу сукню з мереживом. Близько 500 людей стали свідками особливої церемонії, а сам захід назвали найдорожчим весіллям, яке проводилось у Нью-Йорку.

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Весілля Іванки Трамп та Джареда Кушнера

Одразу після заміжжя донька глави Білого дому прийняла іудаїзм. Ця віра дала їй друге ім'я – Іаїль. За традиціями, Іванка Трамп та Джаред Кушнер дотримують шаббату та вживають тільки кошерну їжу.

Політик вдало поєднує не тільки роботу з додатковими проектами, але й з материнством. Іванка Трамп є щасливою мамою трьох дітей – 7-річної Арабелли, 5-річного Джозефа та 2-річного Теодора.

Успішна мама, бізнесмен та політик – здається, Іванці Трамп усе під силу. Джаред Кушнер неодноразово зізнавався, що такого трудоголіка, як його дружина, у світі складно знайти. Ймовірно, це в поєднанні зі статками Дональда Трампа відкрило чимало дверей перед Іванкою Марі, які вона з розумом використала.