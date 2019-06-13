Івасюк не міг скоїти самогубство: докази експертизи через 40 років після смерті композитора

Експертиза обставин загибелі українського композитора та виконавця Володимира Івасюка довела, що він просто фізично не міг би скоїти самогубство. Досі у результатах низки попередніх експертиз виникали розбіжності щодо того, чи було повішення Івасюка самогубством.

Через те, що не було однозначної відповіді про обставини загибелі Івасюка, прокуратура Львівської області звернулася до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, розповів Укрінформу директор інституту Олександр Рувін.

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Коли фахівці інституту ознайомилися з матеріалами справи, стало очевидним, що потрібен ще один експеримент – подібний до тих обставин, за яких загинув Івасюк. Цей експеримент провели у травні 2019 року в лісовому масиві, недалеко від місця у Брюховицькому лісі, де у 1979 році виявили тіло повішеного Івасюка.

Наші експерти проаналізували всі матеріали справи і підібрали схоже дерево – такої ж породи, подібного розміру, відповідної висоти, діаметру стовбура, розташування гілок... Одним словом, всі елементи були підібрані найближче до тієї ситуації, яка була тоді,

– розповів Рувін.

У процесі експерименту розглянули 3 ситуації:

чи міг композитор самотужки залізти на дерево, на висоту гілки 1,7 метра, зав’язати вузол та накласти на себе руки; чи можливо інсценувати самогубство за допомогою підручних засобів: драбини, підставки тощо, хоча на тому місці нічого подібного і не виявили; чи можливо інсценувати самогубство без застосування цих підручних засобів.

До експерименту був задіяний статист, зовні дуже схожий на Івасюка – такого ж віку, з такою ж масою тіла, але досить підготовлений фізично.

В результаті експерименту було встановлено, що зав’язати вузол та провести інсценування самогубства навіть дуже сильна фізично людина не змогла б. Очевидно, що їй для цього знадобилася б чиясь допомога,

– наголосив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.



Фото повішеного Володимира Івасюка / Фото uk.wikipedia.org

Експертиза також встановила, що якби в Івасюка були якісь допоміжні підручні засоби типу драбини чи підставки, то щоб зав’язати вузол та інсценувати самогубство, необхідно було задіяти 2 людей. А якщо без підручних засобів – щонайменше 3 додаткових людей, які мали б це робити.

Експерти також досліджували одяг, взуття композитора за фото в матеріалах справи, описом речей, протоколами огляду. Якби людина залазила на дерево, то мали б залишитися відповідні сліди на підошвах взуття та на одязі. Проте у протоколах огляду зазначено, що таких слідів не було.

"Група експертів-медиків, з якими ми співпрацювали, долучає свою частину, і ми будемо передавати матеріали слідчим органам, які нам цю експертизу призначали. Далі будемо дивитися, яке рішення вони приймуть. Тобто ми надаємо результати дослідження, а далі слово за львівською прокуратурою", – пояснив Рувін.

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Цього року Івасюку виповнилося б 70 років. Дивіться відео про легендарного композитора:

Хто такий Володимир Івасюк? Український композитор-виконавець, поет, автор безсмертних хітів "Червона рута", "Водограй", "Я піду в далекі гори". Герой України посмертно (2009 рік). Один з основоположників української естрадної музики. Автор 107 пісень, 53 інструментальних творів, музики до кількох спектаклів. Професійний медик, скрипаль, чудово грав на фортепіано, віолончелі, гітарі, майстерно виконував свої пісні. Неординарний живописець.

Що відомо про загибель Володимира Івасюка? 30-річний Івасюк зник 24 квітня 1979 року. Його знайшли повішеним 18 травня того ж року у військовій зоні Брюховицького лісу біля Львова. У композитора було понівечене обличчя, поламані пальці, відірвані ґудзики на куртці.



Проте радянське слідство висунуло версію самогубства внаслідок психічного розладу, і через 2 місяці справу закрили за відсутністю складу злочину.



Зауважимо, що під час одного журналістського дослідження колишній політв'язень, якому довелося бачити чимало повішених, зауважив, що всі повішені висіли з висунутим язиком. У померлого ж Івасюка язик висунутим не був і не було виділень.



За однією з версій, Івасюка повісили спецслужби КДБ СРСР. Вони дуже цікавилися композитором, оскільки він здійснив справжню культурну українську революцію: пісні Івасюка співали вдома, грали на танцях, крутили по радіо й телевізору.