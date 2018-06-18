Іво Бобул не буде балотуватися в президенти: співак розповів чому
Український співак Іва Бобул, який нещодавно приголомшив заявою про намір балотуватися в президенти України, спростував свій намір.
В інтерв’ю "Комсомольська правда в Україні" співак розповів, що пожартував.
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На прохання прокоментувати заяву, щодо наміру балотуватися в президенти України, Іво Бобул відповів, що хоче бачити свою країну кращою.
"Я сказав, що хочу бачити свою країну кращою. У мене є команда – і дуже серйозна. Це одна з кращих команд в Україні, але видавати подробиці я поки не маю права", – заявив Бобул.
Проте, коли журналіст прямо запитав про голосування на виборах за Іво Бобула, співак відповів:
Я вам сказав все, що дійсно думаю з цього приводу, але щодо президентства пожартував! Звичайно, в політику я не піду – мене музика не відпустить,
– сказав Бобул.
Нагадаємо, 22 травня Іво Бобул заявив, що має намір брати участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2019 році і вже починає збирати гроші на виборчу кампанію.
До слова, згідно із соціологічним опитуванням, чинний глава держави Петро Порошенко став би лише четвертим у першому турі президентських виборів, якби вони відбулися у квітні і в них брали б участь актор Володимир Зеленський та співак Святослав Вакарчук.