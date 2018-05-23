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Іво Бобул розповів про свої таємні зв'язки з Трампом

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Зв'язки Іво Бобула і Дональда Трампа
Зв'язки Іво Бобула і Дональда Трампа / 24 Канал

Відомий український співак і композитор Іво Бобул, який планує брати участь у президентських виборах 2019 року, зізнався, що наразі ведеться розмова про те, аби взяти кошти у Дональда Трампа на передвиборчу кампанію.

Про це Іво Бобул розповів в інтерв'ю журналісту 24 Каналу Євгенові Назаренку.

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"Розмова про це ведеться. Були люди, говорили з нами. Я не один відповідаю за це. В нас є команда, і в нас є платформа своя – дбати тільки про державу Україна", – зазначив Бобул.

За його словами, він хоче почати глибинні реформи, які повинні зробити Україну кращою. На його думку, українці не живуть, а виживають і доживають. Щодо прямих контактів з Дональдом Трампом, Іво запевнив, що сам він з ним не контактував.

Я сам не контактую, є команда, яка контактує з людьми, які там. Їм подобалася наша програма. Вони зустрічалися, говорили, потім підключилися всі інші. Ведуться переговори. Є декілька людей, які ідуть в президенти. У кожного є своя програма. Залежить, яка програма буде більш практичною для держави,
– додав бобул.

Нагадаємо, 22 травня відомий український співак та композитор, народний артист України Іво Бобул заявив, що має намір брати участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2019 році і вже починає збирати гроші на виборчу кампанію.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини політики Новини України Музика Іво Бобул Президент України Дональд Трамп Новини культури
Джерело: 24 Канал
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