Іво Бобул в ексклюзивному інтерв'ю розповів про свою передвиборчу програму

Відомий український співак і композитор Іво Бобул планує брати участь у президентських виборах 2019 року. У своїй передвиборчій програмі Іво пропонує повернути УБОП та ДАІ, прибрати Болонську систему навчання та й загалом – змінити країну на краще.

Про це з Іво Бобулом спілкувався журналіст 24 Каналу Євген Назаренко.

Читайте також: Олег Винник розповів, чи хоче стати президентом України

З'явилась інформація, що ви збираєтесь балотуватись у президенти. Це правда?

Так.

Коли ви прийняли це рішення?

Як сказати, коли прийняв це рішення? Десь місяць тому.

А що саме вас спонукало до цього?

А ти не знаєш, що спонукає людей до якихось перемін? Хочеться змінити державу на краще.

Як ви хочете це зробити, з якою програмою?

Я ж не один. Є команда. Програма вже є, все зроблено.

На які ідеї в загальних рисах спрямована ваша програма? Соціалістичні чи ліберальні, наприклад?

Перше – мене турбує сама Україна, як держава. І людина, яка живе в Україні, – українець. Мені хочеться, щоб він жив краще сьогодні, а не завтра. Це по-перше. По-друге, треба підіймати економіку держави, тому що економіка на грані фолу. Мені не подобаються ці реформи, які проводяться, або проводилися в державі. Тобто реформа управління міліції не є ефективна, тому що немає ефекту від того, що там робилося. Не бачу я поки що тої нормальної реформи.

Треба повернути УБОП. Треба повернути ГАІ, яке було, щоб на дорогах був порядок. Тому що зараз, хто що хоче, те і робить. Неповага до влади міліцейської. Кожен хто хоче, той їде, як собі хоче. Ну це таке.

Мені треба поміняти програму навчальну. Болонська програма не є для нашої держави. То не є програма для "учоби" в школі чи в університетах. Вона не пасує для України. Вона примусова, і нам її нав’язують. Вона не є нормальна.

"Медицинські реформи". Які вони? Що вони робили за ці роки? Все знищено. Нічого не зроблено. Забрали те, що було, а взамін нічого не дали. Є багато над чим працювати. Не можна було продати ті заводи, які були в державі. Я не знаю, як це назвати. Це просто жах. В державі нічого немає державного. Все в руках людей.

Розкажіть, хто входить до вашої команди, якщо це не секрет?

Не можу сказати нічого, поки ще не маю права говорити.

Була розмова, що ви орієнтуєтеся на Трампа і плануєте брати в нього гроші на кампанію. Це правда, чи ні?

Розмова про це ведеться. Були люди, говорили з нами. Я не один відповідаю за це. В нас є команда, і в нас є платформа своя – дбати тільки про державу Україна. Почати глибинні реформи, які повинні зробити Україну кращою. Щоб люди жили краще. Треба думати про людину, яка живе тут. Вона є в такому стані, що доживає. Вона не живе, а виживає. Треба міняти багато.

А чи мали ви вже якісь контакти конкретно з Трампом?

Я сам не контактую, є команда, яка контактує з людьми, які там. Їм подобалася наша програма. Вони зустрічалися, говорили, потім підключилися всі інші. Ведуться переговори. Є декілька людей, які ідуть в президенти. У кожного є своя програма. Залежить, яка програма буде більш практичною для держави.

Як думаєте, у вас є шанси на перемогу? Чи вірите ви в це?

Як я можу бути впевненим, чи я переможу? Це просто питання безглузде таке. Ми будемо робити все для того, аби перемогти. Людям повинні казати правду, аби вони знали, що сталося, що є з нашою державою, чому ми живемо так. Ніхто нам правду не каже. Тому, мабуть, є час, коли треба підняти якісь завіси, і стати перед народом, і казати, що така є ситуація. І треба підняти рівень життя українця.

Ми повинні самі знати: потрібні ми Європі чи не потрібні. Я зрозумів одне: поки ми самі не побудуємо нашу державу, ніхто нам її не побудує. Не прийде якийсь дядя з вулиці і не буде робити нам. Нас розівчили працювати. Люди по всіх країнах роз’їхались. Нам треба будувати заводи, ремонтувати дороги, нам багато чого треба робити.

А ви впевнені, що зможете це зробити?

Один – "нє", а з державою, з народом – зможемо. Просто кажу: народові треба пояснити, що нас чекає далі, як воно буде. Бо є приклади по інших країнах. Підняти треба культуру у державі. Дивіться, що у нас за культура? Яка вона, кого ми виховуємо? Що у нас буде далі з молоддю. Всі кажуть, що добре. Та не добре! Далеко не добре! Немає нації.

22 травня відомий український співак та композитор, народний артист України Іво Бобул заявив, що має намір брати участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2019 році і вже починає збирати гроші на виборчу кампанію.

Хто такий Іво Бобул? Радянський та український співак, композитор, народний артист України". Викладач Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. Нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2003), та Орден "За заслуги" (Україна) (2013). Часто їздить з концертами до українських військових частин на Донбас.