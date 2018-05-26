Іво Бобул як політтехнологія, яка добре працює проти Вакарчука, – Бердинських

Останнім часом багато говорять про запит на нові обличчя. Запит – є, але нових облич, які заявили, що підуть на вибори президента у якості кандидата, поки що не має. Антирейтинг Тимошенко, за даними Київського міжнародного інституту соціології, складає 56%. У президента ситуація ще гірша. До нього скептично ставляться 71% опитуваних.

Про це у своєму блозі "Політична кухня" розповіла Христина Бердинських.

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"При цьому, багато виборців досі не визначились із кандидатом для себе. Але вони точно більше не хочуть бачити президентом Порошенка. Тимошенко теж не вірять. За Бойко з "Опозиційного блоку" не проголосують ніколи за жодних обставин. Тому треба шукати інші варіанти", – розповіла журналістка.

Також Бердинських зазначила, що Святослав Вакарчук, лідер рок-гурту "Океан Ельзи", міг би стати новим обличчям, але він мовчить. На її думку, проти нього вже працюють політичні технології.

Наприклад, минулого тижня про своє бажання балотуватися у президенти заявив співак Іво Бобул. Це робиться спеціально для того, щоб Вакарчука виборці не сприймали серйозно. Але ще раз підкреслюю, Вакарчук не підтверджує, що йде на вибори,

– запевнила Христина Бердинських.

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