Ієрархи УПЦ МП, які порушили обіцянку прийти на Об'єднавчий собор: ЗМІ оприлюднили список

В Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року, коли створювали Православну церкву України, мали брати участь 10 ієрархів УПЦ Московського патріархату. Але тоді на соборі були тільки двоє, решта – пообіцяли, але не прийшли. 16 лютого стало відомо, хто саме порушив обіцянку.

Фотокопію списку ієрархів УПЦ МП, які мали брати участь в Об'єднавчому соборі, опублікувала 16 лютого у своєму телеграм-каналі журналістка Соня Кошкіна.

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"На Об'єднавчому соборі ПЦУ очікували 10 високопоставлених ієрархів Московського патріархату, які вже тоді готові були підтримати ПЦУ. Для них були виготовлені навіть таблички з регаліями, виділені окремі місця в залі. Але прибули лише двоє – Олександр Драбинко й Симеон Вінницький", – нагадала Кошкіна.

У списку, який опублікувала журналістка, є імена усіх, кого запросили й хто мав би бути присутнім на Об'єднавчому соборі (дванадцять ієрархів, двоє представників мирян, архімандрит і диякон).



Список учасників Об'єднавчого собору від УПЦ МП / Фото з телеграм-каналу Соні Кошкіної

Якщо вірити документу, на Об'єднавчий собор обіцяли прийти, але не дотримали слова вісім митрополитів:

Митрополит Черкаський і Канівський Софроній (Дмитрук),

Митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський Антоній (Фіалко),

Митрополит Могилів-Подільський і Шаргородський Агапіт (Бевцик),

Митрополит Поліський і Сарненський Анатолій (Гладкий),

Митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій (Легкий),

Митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій (Єгоренко),

Митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир (Мельник),

Митрополит Мукачівський та Ужгородський Феодор (Мамусаєв).

Також мали б бути на соборі архієпископ Новокаховський і Генічеський Філарет (Звєрєв) і єпископ Золотоніський, вікарний архієрей Іоанн (Вахнюк).

Що таке Об'єднавчий собор? Це помісний собор, який відбувся 15 грудня 2018 року в соборі Святої Софії в Києві. Учасники собору встановили статут та обрали предстоятеля Православної церкви України (ним став Епіфаній). Вже 6 січня 2019 Україна отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха Варфоломія. Як відбувався собор, що ухвалили та як Україна отримувала Томос – читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, 4 лютого Філарета виключили з Синоду ПЦУ