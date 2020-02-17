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      Ієрархи УПЦ МП, які порушили обіцянку прийти на Об'єднавчий собор: ЗМІ оприлюднили список

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      Епіфаній став головою ПЦУ на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року / ПЦУ

      В Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року, коли створювали Православну церкву України, мали брати участь 10 ієрархів УПЦ Московського патріархату. Але тоді на соборі були тільки двоє, решта – пообіцяли, але не прийшли. 16 лютого стало відомо, хто саме порушив обіцянку.

      Фотокопію списку ієрархів УПЦ МП, які мали брати участь в Об'єднавчому соборі, опублікувала 16 лютого у своєму телеграм-каналі журналістка Соня Кошкіна.

      Для довідки: Скільки православних громад перейшло до ПЦУ: інфографіка

      "На Об'єднавчому соборі ПЦУ очікували 10 високопоставлених ієрархів Московського патріархату, які вже тоді готові були підтримати ПЦУ. Для них були виготовлені навіть таблички з регаліями, виділені окремі місця в залі. Але прибули лише двоє – Олександр Драбинко й Симеон Вінницький", – нагадала Кошкіна.

      У списку, який опублікувала журналістка, є імена усіх, кого запросили й хто мав би бути присутнім на Об'єднавчому соборі (дванадцять ієрархів, двоє представників мирян, архімандрит і диякон). 

      ПЦУ
      Список учасників Об'єднавчого собору від УПЦ МП / Фото з телеграм-каналу Соні Кошкіної

      Якщо вірити документу, на Об'єднавчий собор обіцяли прийти, але не дотримали слова вісім митрополитів:

      • Митрополит Черкаський і Канівський Софроній (Дмитрук),
      • Митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський Антоній (Фіалко),
      • Митрополит Могилів-Подільський і Шаргородський Агапіт (Бевцик),
      • Митрополит Поліський і Сарненський Анатолій (Гладкий),
      • Митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій (Легкий),
      • Митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій (Єгоренко),
      • Митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир (Мельник),
      • Митрополит Мукачівський та Ужгородський Феодор (Мамусаєв).

      Також мали б бути на соборі архієпископ Новокаховський і Генічеський Філарет (Звєрєв) і єпископ Золотоніський, вікарний архієрей Іоанн (Вахнюк).

      Що таке Об'єднавчий собор? Це помісний собор, який відбувся 15 грудня 2018 року в соборі Святої Софії в Києві. Учасники собору встановили статут та обрали предстоятеля Православної церкви України (ним став Епіфаній). Вже 6 січня 2019 Україна отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха Варфоломія. Як відбувався собор, що ухвалили та як Україна отримувала Томос – читайте за цим посиланням. 

      Нагадаємо, 4 лютого Філарета виключили з Синоду ПЦУ

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: УПЦ МП Православна церква України Собор Релігія Новини України
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