Порізала горло й стрибнула з вікна: Одесу сколихнула смерть молодої дівчини

В Одесі ввечері 12 жовтня сталася смерть дівчини, яка набула великого розголосу серед жителів міста. Річ у тім, що вона спершу порізала собі вени та горло, а потім стрибнула з багатоповерхівки.

Це сталося в житловому комплексі "7 небо". В місцевих телеграм-каналах про цю трагедію повідомили приблизно о 10 годині вечора.

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Знадобилася евакуація людей

Сусіди померлої дівчини розповіли, що вона мала розлади психіки та нібито вже давно хотіла завдати собі шкоди. На відео, яке оприлюднили очевидці, помітно, що на місце одразу направили рятувальників. Довкола їх автомобіля був досить великий натовп.

Згодом також повідомили, що загибла залишила у квартирі відкритий газ. Через це пожежникам довелося евакуювати мешканців дому. Проте, на щастя, вибуху не сталося, тому люди повернулися в домівки.

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Інша подія нещодавно

У Дніпрі ввечері 9 жовтня 12-річна дівчинка впала із 7 поверху недобудови. На щастя, вона вижила, хоч і була в критичному стані.

Уже через 2 дні лікарі розповіли, що стан потерпілої стабілізувався, тому її життю нічого не загрожує. Правоохоронці почали розслідувати цей інцидент і дізналися, що друзі дитини намагалися запобігти трагедії.