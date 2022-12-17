Із запахом шоколаду та карамелі: у Владивостоці спалахнула пожежа на кондитерському складі

Росіяни знову палають. У суботу, 17 грудня, у Владивостоці спалахнула масштабна пожежа на кондитерському складі.

Відео з місця подій поширюють російскі телеграм-канали. Пожежа спалахнула на вулиці Кар'єрній,

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Які обставини інциденту

Пожежа спалахнула на складі кондитерської фабрики "Яшкіно". Повідомляють, що вогонь охопив 2 тисяч квадратів, покрівля обрушилась.

На місці працюють 12 одиниць техніки та 42 рятувальники. Як зазначають, наразі інформація про постраждалих не надходила. Серед продукції фабрики були новорічні набори цукерок, тістечка, шоколад, печиво та торти.

У Владивостоці палає кондитерський склад: дивіться відео