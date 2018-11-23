Із будівлі КНУ нарешті демонтували меморіальну дошку організатору Голодомору

Із фасаду будівлі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка зняли пам'ятну Володимиру Затонському, який був одним з виконавців геноциду 1932 – 1933 років.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Таке рішення в університеті ухвалили після того, як 22 листопада на сайті "Радіо Свобода" було опубліковано статтю, в який висловлено обурення керівництву КНУ, яке досі дозволяло вшановувати пам'ять організатора Голодомору.



Меморіальна дошка Затонському

Матеріал містив заклик до викладачів, студентів та ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леоніда Губерського пояснити причини такої ситуації, з огляду на ухвалений у 2015 році Закон про декомунізацію.

Як ви вважаєте, про що це свідчить? Про зневагу ректора Леоніда Губерського до українських законів, про вірність ленінським ідеалам, чи про солідарність з Державною думою Росії, яка не визнає факту Голодомору в Україні?

– йдеться в матеріалі Ірини Костенко і Марини Остапенко.

Наступного дня, 23 листопада, дошка була демонтована, а робітники заліплювали велику дірку у стіні.



Роботи після демонтажу

Ким був Володимир Затонський? Затонський був меншовиком, згодом – більшовицьким партійним і державним діяч, а також одним із виконавців Голодомору-геноциду в Україні. Він також керував демонтажем мозаїк і фресок Михайлівського Золотоверхого монастиря. Затонський завзято винищував національний зміст української культури, сприяв необґрунтованій зміні українського правопису 1933 року, схвалював репресії проти «ідеологічно невитриманих» працівників освіти.