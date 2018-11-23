16:59
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      Із будівлі КНУ нарешті демонтували меморіальну дошку організатору Голодомору

      217 Читать новость на русском
      Заліплення дірок після демонтажу
      Заліплення дірок після демонтажу / Larysa Mudrak/radiosvoboda.org

      Із фасаду будівлі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка зняли пам'ятну Володимиру Затонському, який був одним з виконавців геноциду 1932 – 1933 років.

      Про це повідомляє "Радіо Свобода".

      Читайте також: Що роблять з поваленими пам’ятниками Леніну в Україні

      Таке рішення в університеті ухвалили після того, як 22 листопада на сайті "Радіо Свобода" було опубліковано статтю, в який висловлено обурення керівництву КНУ, яке досі дозволяло вшановувати пам'ять організатора Голодомору. 

      демонтаж кну голодомор
      Меморіальна дошка Затонському

      Матеріал містив заклик до викладачів, студентів та ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леоніда Губерського пояснити причини такої ситуації, з огляду на ухвалений у 2015 році Закон про декомунізацію.

      Як ви вважаєте, про що це свідчить? Про зневагу ректора Леоніда Губерського до українських законів, про вірність ленінським ідеалам, чи про солідарність з Державною думою Росії, яка не визнає факту Голодомору в Україні?
      – йдеться в матеріалі Ірини Костенко і Марини Остапенко.

      Наступного дня, 23 листопада, дошка була демонтована, а робітники заліплювали велику дірку у стіні.

      демонтаж кну голодомор
      Роботи після демонтажу

      Ким був Володимир Затонський? Затонський був меншовиком, згодом – більшовицьким партійним і державним діяч, а також одним із виконавців Голодомору-геноциду в Україні. Він також керував демонтажем мозаїк і фресок Михайлівського Золотоверхого монастиря. Затонський завзято винищував національний зміст української культури, сприяв необґрунтованій зміні українського правопису 1933 року, схвалював репресії проти «ідеологічно невитриманих» працівників освіти.

      Теги: Новини України Новини Києва Декомунізація Освіта Міністерство освіти та науки України
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Міністерство у справах ветеранів очолила Ірина Фріз: що про неї відомо
      сьогодні , 16:18 Міністерство у справах ветеранів очолила Ірина Фріз: що про неї відомо
      988
      Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      сьогодні , 15:00 Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      Злой Одессит 1773
      Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
      сьогодні , 13:16 Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
      17085
      Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      сьогодні , 12:01 Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      Блог Медіа 1213
      Судостроение России – на дне
      сьогодні , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 1313
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Самооборона Євромайдану пікетувала управління міліції з вимогою відпустити затриманих афганівців
       11 лютого 2014 , 16:21
      Яценюк і Турчинов сподіваються завтра потрапити до Тимошенко
       11 лютого 2014 , 19:02
      Автомобільні номери можна буде замовити через інтернет
       25 вересня , 08:08
      Легіонер Динамо: Я вже можу поговорити з іншими гравцями в клубі
       7 листопада , 12:18
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук