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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Із Києва до Путіна прямує посилка із зовсім "несвятковими подарунками"

13:22, сьогодні 1713 Читать новость на русском

У Києві міжнародні правозахисники влаштували акцію "Несвяткові подарунки Путіну" в межах якої відправили в адміністрацію президента Росії посилку. У ній містяться звіти про порушення прав людини в анексованому Криму.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Додамо, що відповідну акцію було влаштовано на Майдані Незалежності. Активісти зібрали всі звіти біля головної будівлі "Укрпошти" та надіслали посилку у кремлівські кабінети Росії

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"Ми будемо передавати звіти правозахисних організацій, які ми готували протягом цих 5 років окупації Криму. Кожна з організацій фіксувала факти порушення прав людини в Криму – це і насильницькі зникнення, і вбивства, і тортури та незаконні затримування, ув'язнення", – розповіла координатор організації "Крим SOS" Таміла Ташева.

Зазначимо, що до акції долучились українські та міжнародні правозахисні організації: Human Rights Watch, Amnesty International Україна, Українська Гельсінкська спілка, Кримська правозахисна група, Медійна ініціатива за права людини та Центр інформації про права людини. Представники кожної організації вклали до загального пакунка свій звіт.

Усі фото: "Укрінформ"

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Новини Києва Володимир Путін Анексія Криму Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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