Із Києва до Риги поїздом: відома дата, ціна і маршрут

Із Києва почне курсувати потяг "чотирьох столиць", яким через Мінськ та Вільнюс можна буде доїхати до столиці Латвії Риги.

Поїзд стартує 28 вересня із Києва.

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Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує прес-служба відомства.

17 липня український урядовець взяв участь в засіданні Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, яке відбувалось у Львові.

Омелян зазначив, що вступ в дію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС став додатковим імпульсом для активізації українсько-литовської співпраці.

Він додав, що ця співпраця уже дає свої плоди.

Ми маємо потяг чотирьох столиць (Рига – Вільнюс – Мінськ - Київ), який стартує 28 вересня з Києва. Ми будемо мати пряме авіаційне сполучення між Вільнюсом і Львовом та низку інших перспективних проектів,

– наголосив міністр.

Раніше в Мінінфраструктури анонсували вартість квитка у купе з Києва до Риги, він коштуватиме приблизно 1 855 гривень (59 євро).

Наприкінці червня стало відомо про запуск потяга, який сполучить Львів та польський Люблін.