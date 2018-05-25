Із колонії на Харківщині втік в'язень: у поліції просять бути пильними

Із Дергачівської виправної колонії на Харківщині втік ув'язнений. У поліції просять повідомляти будь-яку інформацію про місцеперебування розшукуваного.

Про це інформує прес-служба Національної поліції у Харківській області.

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Поліція розшукує Андрія Сергійчика, 1975 року народження. 25 травня чоловік самовільно покинув Дергачівську виправну колонію. Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, середньої статури, світле волосся, очі зелені.Був одягнутий у світлі спортивні штани, футболку, світлі кросівки, шкіряну куртку,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного, звертатися до Дергачівського відділу поліції за телефонами 0576320888, 050-34-44-072, 102 чи іншим зручним чином.