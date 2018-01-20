Із львівської психіатричної лікарні втік тяжкохворий пацієнт: фото
23:19, 20 січня 3509 Читать новость на русском
Сьогодні, 20 січня, приблизно о 18.00 години із львівської психіатричної лікарні, що на вулиці Кульпарківська, 95, утік 34-річний пацієнт.
Про це повідомляють у спільноті "Варта-1".
Чоловік перебував на примусовому лікуванні.
Пацієнт, який втік з лікарні
Хворого звуть Стрюков Сергій Олександрович. Чоловік 1984 року народження, має чорне волосся та середню тілобудову.
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Зазаначається, що він був одягнений у спортивний костюм темно-синього кольору, чорну шапку та кросівки без шнурівок.
Про місцеперебування пацієнта просять повідомляти за телефоном 102.
Джерело: 24 Канал
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