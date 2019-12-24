01:59
24 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров пішов в UFC. Росія – для сумних
      Вєсті Кремля
      23:24, 23 грудня
      Вєсті.UA: Спонсорська допомога "Слугам народу". Нові перли від Тищенка
      Вєсті.UA
      22:02, 23 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      Із послом ще не визначилися: Тейлор назвав нового тимчасового представника США в Україні

      16 Читать новость на русском
      Крістіна Квін вдруге буде представницею США в Україні / Посольство США в Україні

      Представник США в Україні Вільям Тейлор йде у відставку з початку 2020 року, а повноважного посла США в Україні досі не призначили. Наразі Тейлор назвав прізвище людини, яка замінить його на посаді тимчасового повіреного.

      Тейлора замінить Квін

      Вільям Тейлор сказав, що з січня 2020 року американське дипломатичне представництво в Україні очолить Крістіна Квін. Про це розповіли в "Європейській правді". Наразі Квін є заступницею Тейлора.

      Читайте також: Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна

      Крістіна Квін дуже добре кваліфікована і готова приступити до роботи з початку наступного місяця. Вона відповідатиме за наше посольство в наступні кілька місяців, поки оберуть повноважного наступного посла,
      – сказав Тейлор.

      Хто буде послом США в Україні

      Офіційно про це говорять мало, однак за даними ЗМІ у США Дональд Трамп найбільшу прихильність має до генерала збройних сил США у відставці Кіта Дейтона. Інший сильний кандидат – помічник держсекретаря у європейських і євразійських справах Філіп Рікер.

      Я знаю, що зараз працюють над тим, щоб дуже добре кваліфікована людина приїхала і замінила Крістіну. Вони прямо зараз працюють, щоб підготувати цю людину. Ця людина прагне приїхати,
      – наголосив Тейлор.

      Що відомо про Крістіну Квін? Народилася і виросла в Каліфорнії, за освітою політолог, магістр зі стратегічних досліджень Військового коледжу армії США.

      З 2013 року по квітень 2019 року працювала виконувачкою обов’язків заступника голови місії у посольстві США в Парижі, ще раніше працювала в Таїланді та Британії, у Москві та Брюсселі.

      Крістіна Квін вже була повіреною у справах США в Україні – після скандального звільнення пані посла Марі Йованович. Квін прибула до Києва 28 травня та працювала головою місії до призначення Тейлора у червні.

      Від куріння вейпа померли 54 людини у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії
      23 грудня
      34119
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини США Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      23 грудня , 22:20 Головні новини 23 грудня: Обмін полоненими узгодили, Антоненко залишається під вартою
      Северин Трач 728
      23 грудня , 22:00 Почему Путина ждет такая же участь как и Гитлера
      Ель Мюрид 785
      23 грудня , 19:00 Алергія на шкірі: чому виникає, як виглядає та чим лікувати
      614
      23 грудня , 21:00 Збірна з волейболу й незламний Дерев’янченко: хто найбільше вразив у 2019 році
      Михайло Гема 296
      23 грудня , 20:41 Тимошенко з хот-догом та погрози Киви: найкумедніші курйози року в одному відео
      Світлана Попова 1301
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук