Із послом ще не визначилися: Тейлор назвав нового тимчасового представника США в Україні

Представник США в Україні Вільям Тейлор йде у відставку з початку 2020 року, а повноважного посла США в Україні досі не призначили. Наразі Тейлор назвав прізвище людини, яка замінить його на посаді тимчасового повіреного.

Тейлора замінить Квін

Вільям Тейлор сказав, що з січня 2020 року американське дипломатичне представництво в Україні очолить Крістіна Квін. Про це розповіли в "Європейській правді". Наразі Квін є заступницею Тейлора.

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Крістіна Квін дуже добре кваліфікована і готова приступити до роботи з початку наступного місяця. Вона відповідатиме за наше посольство в наступні кілька місяців, поки оберуть повноважного наступного посла,

– сказав Тейлор.

Хто буде послом США в Україні

Офіційно про це говорять мало, однак за даними ЗМІ у США Дональд Трамп найбільшу прихильність має до генерала збройних сил США у відставці Кіта Дейтона. Інший сильний кандидат – помічник держсекретаря у європейських і євразійських справах Філіп Рікер.

Я знаю, що зараз працюють над тим, щоб дуже добре кваліфікована людина приїхала і замінила Крістіну. Вони прямо зараз працюють, щоб підготувати цю людину. Ця людина прагне приїхати,

– наголосив Тейлор.

Що відомо про Крістіну Квін? Народилася і виросла в Каліфорнії, за освітою політолог, магістр зі стратегічних досліджень Військового коледжу армії США.



З 2013 року по квітень 2019 року працювала виконувачкою обов’язків заступника голови місії у посольстві США в Парижі, ще раніше працювала в Таїланді та Британії, у Москві та Брюсселі.



Крістіна Квін вже була повіреною у справах США в Україні – після скандального звільнення пані посла Марі Йованович. Квін прибула до Києва 28 травня та працювала головою місії до призначення Тейлора у червні.