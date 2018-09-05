Із "Супермену" у "Відьмак": Генрі Кавілл стане зіркою серіалу Netflix

Англійський актор Генрі Кавілл, який відомий за роллю Супермена у фільмах DC Comics, стане головним актором у серіалі "Відьмак". Він зіграє роль Геральта із Ривії, відьмака, який полює на чудовиськ, що становлять загрозу для суспільства.

Про це повідомляють на Variety.

Знаменита фентезійна стрічка "Відьмак" американського стрімінгового сервісу Netflix отримала нового героя. Ще на початку серпня Генрі Кавілл у соцмережах натякнув, що має бажання зіграти у кінокартині, але тоді цю інформацію користувачі сприйняли несерйозно.

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Генрі Кавілл і пропотип героя Геральта з відеоігр "Відьмак"

Сьогодні ж на Instagram-сторінці актора стало відомо, що у майбутньому серіалі "Відьмак", прем’єра якого запланована на 2020 рік, він виконає роль Геральта. Старт зйомок шоу призначений на 5 листопада в Будапешті. Керівником проекту і сценаристом стрічки стане Лорен Шмідт-Гісріх, яка раніше брала участь у розробці серіалів "Західне крило", "Шибайголова" і "Приватна практика". В американо-польському серіалі також режисером стане Томаш Багінський та Алік Сахаров, а сама стрічка міститиме 8 епізодів.

He was my first meeting. I didn’t have writers or scripts yet – just a greenlight and a lot of passion. That was four months ago, and I’ve never forgotten the passion he brought. He IS Geralt. He always has been. I’m so thrilled to welcome HENRY CAVILL to the #Witcher family. — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 4 септември 2018 г.

Що відомо про серіал "Відьмак"?"Відьмак" є фентезійним літературним циклом, який написав відомий польський письменник-фантаст Анджей Сапковський. Перший роман було опубліковано ще у 1986 році, а остання шоста частина побачила світ у 2013 році. В Україні серія романів була перекладена Сергієм Легезою та опублікована лише у 2016-2017 роках видавництвом КСД.



Спочатку планувалось випустити повнометражний фільм на основі романів "Відьмак", але після залучення кінокомпанії Netflix, він був перепрофільований на 8-серійний серіал. Зйомки серіалу плануються у таких країнах як Угорщина, Словаччина, Південна Африка та, можливо, в інших.