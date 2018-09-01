Із вокзалів у Харкові та Ізюмі евакуювали 550 осіб: поліція шукала вибухівку
Повідомлення про нібито закладену вибухівку у приміщеннях вокзалів у Харкові та Ізюмі надійшло до поліції 1 вересня близько 11:30.
Про це інформує прес-служба Нацполіції у Харківській області.
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За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи Основ'янського та Ізюмського відділів поліції та експерти вибухотехнічного управління. Експерти оглянули 2 349 квадратних метрів приміщень, 3 500 квадратних метрів території, евакуювали 550 громадян,
– йдеться у повідомленні правоохоронців.
У поліції зазначають, що жодних вибухових речовин не виявили.
Наразі вживаються заходи для встановлення особи, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування.
Джерело: 24 канал
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