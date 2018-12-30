Із Зінченком у старті "Манчестер Сіті" спробує перервати серію невдач

Український футболіст Олександр Зінченко зіграє в основі своєї команди в останньому матчі 2018 року.

Український півзахисник опинився в основному складі "Манчестер Сіті" на виїзний матч 20-го туру АПЛ проти "Саутгемптона".

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Цей матч стане лише третім для українця в нинішньому сезоні АПЛ. Олександр проведе зустріч на лівому фланзі оборони.

Нагадаємо, що "Манчестер Сіті" зазнав другої поспіль поразки в чемпіонаті АПЛ. У рамках 19-го туру чинний чемпіон грав на виїзді проти "Лестера". Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів. Перед цим "городяни" програли "Крістал Пелас".