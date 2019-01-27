18:10
27 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Друзі Путіна. Чим дивують ЗМІ Росії
      Вєсті Кремля
      20:18, 26 січня
      Вєсті.UA. Жир: Небезпечні цукерки від Порошенка. Політичний шлях Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:44, 26 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Програми Фінансова грамотність
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Избирателям нужно быть осторожными: чего ждет "Газпром" от выборов в Украине

      Фінансова грамотність 358 Читать новость на русском

      "Газпром", "Нафтогаз" и европейцы снова встретились и снова разошлись. До выборов. Потому что договорится они не могут, у сторон слишком разные интересы.

      "Газпром" хотел бы просто продолжить гениальный контракт от 2009 года, когда могут качать газ через Украину. А могут не качать. И ничего им за это не будет. А другой никто качать не может, но "Газпром" может качать и 100 миллиардов кубов и 10 миллиардов кубов в год. И главное – никаких обязательств. Ведь ему надо качать много, пока "Северный поток-2" не запустят. А потом вообще не качать. И любая формализация таких отношений губительна.

      Читайте також: Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо

      "Газпром" хочет свободные отношения: когда он может обещать все, что угодно. Но не записывать это "что угодно" на бумаге. "Газпром" хочет "по любви": поматросить и бросить. "Газпром" любит, когда записывают на бумаге обязательства перед ним, как было в 2009 году по покупке газа. И не любит, когда записывают обязательства "Газпрома". И ведь в 2009 году не записали, а значит и сейчас можно.

      Украине нужно, чтобы "Газпром" обязался прокачивать через Украину по полной программе, потому что сейчас ему нужна наша труба. А через пару лет не будет нужна. И чтобы через пару лет не лишится всего, что мы получаем от транзита (3 миллиарда долларов – это всегда 3 миллиарда долларов), Украине нужно обязать "Газпром" качать этот газ.

      И обязать можно только долгосрочным контрактом, который Украине необходимо принудить подписать "Газпром", пока он нуждается в нашем транзите. И сделать все, чтобы Европа принудила "Газпром" подписать такой контракт. Пока Европе важен газ, идущий через нашу трубу. И наш рычаг – это та пара лет, когда "Газпром" будет нуждаться в полной мощности нашей трубы.

      Вот так. Наши интересы просто противоречивы, в корне. И "Газпром" в тайне (а иногда и вслух) надеется, что после выборов менеджмент "Нафтогаза" сменится. И новые лица, или новые старые лица, которые, конечно же, не будут нервировать население своей высокой официальной зарплатой, согласятся подписать короткий контракт. А может быть ради этого, ради обещаний (а не обязательств) "Газпрома" качать газ, согласятся еще и забыть о долге в 2,6 миллиарда долларов.

      И пока такие надежды у руководства "Газпрома" есть, они точно не намерены договариваться с текущим менеджментом. Поэтому следующая встреча и состоится в мае 2019 года, когда станет ясно, насколько беспочвенно были надежды "Газпрома".

      А Европа хочет газ. И им все равно, как он будет идти и по какой трубе. Тем более, что будет все равно идти из одного места. И какому-нибудь немцу не важно, пройдет труба по дороге по Украине или по дну Балтийского Моря. Это Украине важно, потому что мы лишаемся дохода. И Польше важно – по той же причине. А всем остальным все равно, они хотят просто не замерзнуть.

      Но пока Европа сделала предложение, которое полностью устраивает Украину и не устраивает "Газпром". И это большой успех, который нельзя недооценивать. Пока Европа играет на нашей стороне и делает предложение, которое основано на украинских желаниях.

      Потому что там и европейские правила транзита: никакой монополии у "Газпрома" на украинскую трубу, даже если у Украины и будет обязательство по транзиту. Там и гарантия на прокачку определенного объёма газа: не смешных 20 миллиардов кубов, а порядка 80-90 миллиардов.

      Читайте також: Дешевый газ только в мышеловке: почему богатые получают больше дотаций, чем бедные

      И с такой позицией Европы идти на встречу "Газпрому" в его хотелках не логично. И ясно, что текущий менеджмент "Нафтогаза" не будет этого делать. Как не будет идти на списание 2,6 миллиарда долларов долга, что "Газпром" ставит условием для новых договоренностей. Потому что эти желания "Газпрома" полностью противоречат интересам Украины. И вся надежда "Газпрома" только на украинских избирателей.

      Автор: Сергій Фурса
      Теги: Новини України Україна – Росія Відеоблоги Газ Нафтогаз Газпром Європа Північний потік-2 Фінансова грамотність Тарифи на газ
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Для чого Росії "Північний потік-2" та на чию підтримку може сподіватися Україна
      сьогодні , 18:00 Для чого Росії "Північний потік-2" та на чию підтримку може сподіватися Україна
      Віталій Дейнега 38
      Избирателям нужно быть осторожными: чего ждет "Газпром" от выборов в Украине
      сьогодні , 17:00 Избирателям нужно быть осторожными: чего ждет "Газпром" от выборов в Украине
      Сергій Фурса 358
      Голокост і Голодомор: як спрацьовує інстинкт "Ніколи знову" в українців і євреїв
      сьогодні , 16:03 Голокост і Голодомор: як спрацьовує інстинкт "Ніколи знову" в українців і євреїв
      Борис Немировський 508
      Чому "Народний фронт" почав підтримувати Юлію Тимошенко
      сьогодні , 15:30 Чому "Народний фронт" почав підтримувати Юлію Тимошенко
      Сергій Лещенко 1800
      З днем народження, Уле, або Як втілювати дитячі мрії
      сьогодні , 15:03 З днем народження, Уле, або Як втілювати дитячі мрії
      Наталя Сколоздра 112
      Почему мы не можем требовать европейские зарплаты в Украине
       9 листопада 2018 , 16:00
      Почему в Украине стремительно меняется курс валюты
       21 грудня 2017 , 16:08
      Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
       22 червня 2018 , 16:03
      "Партия регионов" требует уволить Уляну Супрун из-за "барыжной" вакцини
       24 травня 2018 , 21:06
      Какие главные тезисы нужно знать о весенних реформах
      15 березня 2018 , 14:00
      Верховенство права: когда люди перестанут воровать
       27 вересня 2018 , 14:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук