Під Одесою підлітки влаштували справжню вечірку у міській маршрутці: відео

В Ізмаїлі на Одещині хлопці з дівчатами організували дискотеку прямо в маршрутці. Підлітки голосно увімкнули музику та відверто під неї танцювали. У мережі з'явилося відповідне відео.

Спочатку в маршрутці танцювали декілька людей. Потім до них доєднались нові пасажири. Про подію повідомили 13 липня.

До теми "Дами танцюють і бухають": у Дніпрі гучну гулянку в тролейбусі влаштував водій – відео

Головне, щоб всім було добре

На кадрах видно, як молоді люди піднялися з пасажирських місць. Потім почали танцювати під сучасну музику.

У коментарях під дописом користувачі розділились на дві групи. Одні пишуть, що поведінка людей є неприпустимою. Натомість інші кажуть, що молодь вирішила повеселитися і нічого протизаконного вони не зробили.

Добре, коли всі пасажири – на одній хвилі. Але якщо хоч хтось "не в темі", то вже обурюється,

– зазначають користувачі.

У телеграм-каналі відео підписали: "Своя атмосфера в Ізмаїльських маршрутках".

Як молодь танцювала в маршрутці під Одесою: дивіться відео