Міська влада Ізмаїла на Одещині боїться початку етнічних погромів. Підставою для нападів є те, що ввечері 27 березня побили до смерті відомого в місті безхатька Петра Балику. Тому поліція готується до можливих провокацій.

Як повідомили на нараді міськради, у мережі можна натрапити на численні заклики до нападів на майно та сім'ї ромів Ізмаїла. Представниками цієї нації є 12 та 13-річні хлопці, які, ймовірно, били бездомного.

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Яка позиція адміністрації Ізмаїла

Мер Андрій Абрамченко почав нараду з того, що закликав зауважити кілька важливих деталей. Зокрема те, що є немало ромських підлітків, досягненнями яких місто пишається.

Ці діти відвідують музичну та художню школи, а також спортивні секції. За словами очільника міста, не можна оцінювати цілий етнос за поведінкою кількох його представників.



У міськраді Ізмаїла відбулася нарада щодо вбивства ромами безхатька / Фото "Думская"

Реакція правоохоронців на можливі погроми

На зібранні в міськраді також був очільник поліції району Олександр Кочугура. Він обурився тим, що в багатонаціональному місті лунають заклики до погромів. Чоловік вважає це дикістю.

За словами Кучугури, його підрозділ має достатньо правоохоронців. Тому поліцейський впевнений, що вдасться запобігти будь-яким радикальним діям.

Що говорять роми міста

Мер Ізмаїла вважає, що проблему, яка склалася в місті, без допомоги та підтримки ромської громади вирішити неможливо. Тому нараду відвідав її представник.

Лідер ромської спільноти Василь Колдорар висловив свої співчуття рідним загиблого та звернувся до жителів міста. Він просив зрозуміти, що злочинці є в будь-якому етносі.

Колдорар розповів, що в сім'ях підозрюваних у вбивстві практично було відсутнім виховання. Чоловік зазначив, що загалом є 4 таких проблемні сім'ї у громаді, зараз із ними проводять профілактичну роботу.



Владу Ізмаїла шокує імовірність нападів на ромів у місті / Фото "Думская"

Що відомо про сім'ї ймовірних вбивць

Мер міста розповів, що сім'ям, у яких росли хлопці, виплачували матеріальну допомогу. У період із 2015 по 2021 роки одній сім'ї виплатили 522 тисячі, а іншій – 669 тисяч гривень.

Соціальні служби періодично проводили в них перевірки. Абрамченко розповів, що до кожного приходу інспекторів, у будинках ретельно готувались: житло завжди прибрали та були свіжі продукти. За 2020 рік провели 5 таких перевірок.

Якщо хоч раз дітей із цих 2 сімей помітять на вулиці, коли ті жебракують, – соціальні служби заберуть їх в інтернат, а опікунів позбавлять батьківських прав.

Яке покарання чекає на підозрюваних у справі

Ключовим фактором є те, що двом підозрюваним більше ніж 11, але й менше ніж 14 років. У разі доведення скоєння особливо важкого злочину, хлопцям загрожує ув'язнення в дитячій колонії. Наразі вони перебувають у спецприймальнику.

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Що відомо про Петра Балику

Померлий безхатько був зіркою інстаграму, який вели жителі міста. Його похорон відбувся 30 березня у селі Утконосівка Ізмаїльського району. Чоловік спочив поруч зі своїми батьками.



Бездомний, якого вбили ромські підлітки в Ізмаїлі / Скриншот "Думская"

У загиблого залишився син 30 років, а також сестра і брат. Частину витрат за похорон вони взяли на себе, а решту дали жителі Ізмаїла, які організували збір грошей.



Вбитий Петро Балика із квітами / Скриншот "Думская"

За фахом померлий був автомеханіком і раніше працював у майстернях колгоспу Утконосівки.



Фото Петра Балики в його інстаграмі / Скриншот "Думская"

Сестра з братом кілька разів намагалися повернути Петра в село та працевлаштувати. Однак чоловік завжди повертався до життя бездомного Ізмаїла, яке йому сподобалося.

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