На Одещині почався круїзний сезон: на теплоході прибули туристи з Румунії – фото
В порт Ізмаїлу зайшов та пришвартувався круїзний лайнер. Ця подія стала офіційним стартом нового круїзного сезону на Одещині. Рейс буде регулярним – щотижня туристи з Румунії приїжджатимуть на екскурсії в Одеську область. Мер міста очікує, що воно має стати родзинкою маршруту.
Джерело:фейсбук Андрія Абрамченко
Теплохід "Діана" зайшов до Ізмаїлу ввечері 23 квітня. Судно має прапор Нідерландів, проте обслуговує румунську туристичну компанію.
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Що відомо про румунський круїз в Україні
- Маршрут круїзу проходить по румунський частині Дунаю та заходить до Ізмаїлу.
- Його організує румунський туристичний оператор SC WEBMEDIA SRL, який анонсує щотижневі відвідини до кінця жовтня.
- Як повідомляють ізмаїльські прикордонники, на борту прибуло 53 пасажира та 9 членів екіпажу – всі громадяни Румунії.
Румунський круїз: деталі
В Одеську область теплохід прибуватиме в п'ятницю по обіді та залишатиметься до вечора неділі. Туристам покажуть місцеві памятки історії та культури.
"Діана" – перше і поки єдине іноземне судно, яке за останні 30 років курсує тільки по дельті Дунаю з відвідуванням Ізмаїла, який обіцяє стати родзинкою круїзу,
– написав мер Ізмаїла Андрій Абрамченко у своєму фейсбуці.
Він додав, що своєю чергою, українські туристи теж зможуть придбати тур румунською частиною Дунаю та насолоджуватися красотами 5 – 6 днів.
Мер зазначив, що перемовини про те, щоб Ізмаїл потрапив у круїзний маршрут Румунії розпочали у 2017 році. Через 2 роки підписали договір про співпрацю.
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