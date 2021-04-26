На Одещині почався круїзний сезон: на теплоході прибули туристи з Румунії – фото

В порт Ізмаїла зайшов та пришвартувався круїзний лайнер. Ця подія стала офіційним стартом нового круїзного сезону на Одещині. Рейс буде регулярним – щотижня туристи з Румунії приїжджатимуть на екскурсії в Одеську область. Мер міста очікує, що воно має стати родзинкою маршруту.

Теплохід "Діана" зайшов до Ізмаїла ввечері 23 квітня. Судно має прапор Нідерландів, проте обслуговує румунську туристичну компанію.

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Що відомо про румунський круїз в Україні

Маршрут круїзу проходить румунською частиною Дунаю та заходить до Ізмаїла.

Його організує румунський туристичний оператор SC WEBMEDIA SRL, який анонсує щотижневі рейси до кінця жовтня.

Як повідомляють ізмаїльські прикордонники, на борту прибуло 53 пасажира та 9 членів екіпажу. Всі є громадянами Румунії.

Румунський круїз: деталі

В Одеську область теплохід прибуватиме в п'ятницю по обіді та залишатиметься до вечора неділі. Туристам покажуть місцеві памятки історії та культури.

"Діана" – перше і поки єдине іноземне судно, яке за останні 30 років курсує тільки по дельті Дунаю з відвідуванням Ізмаїла, який обіцяє стати родзинкою круїзу,

– написав мер Ізмаїла Андрій Абрамченко у своєму фейсбуці.

Він додав, що українські туристи, зі свого боку, теж зможуть придбати тур румунською частиною Дунаю та насолоджуватися красотами 5 – 6 днів.

Мер зазначив, що перемовини про те, щоб Ізмаїл потрапив у круїзний маршрут Румунії розпочали у 2017 році. Через 2 роки підписали договір про співпрацю.

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