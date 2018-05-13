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Ізраїль переміг на Євробаченні 2018: Хто голосував за трімфаторку Нетту

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Переможниця Євробачення 2018 – представниця Ізраїлю Нетта
Переможниця Євробачення 2018 – представниця Ізраїлю Нетта / ТАСС

Представниця від Ізраїлю 25-річна Нетта Барзілай посіла першу сходинку на Євробаченні 2018, яке відбувалося у португальському Лісабоні. Трімфаторка нещодавнього пісенного конкурсу здобула загалом 529 балів (212 – від журі та 317 – від глядачів). Тож, пропонуємо Вашій увазі перелік країн, які її вподобали найбільше.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті Євробачення.

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Так, найбільше глядачів за Нетту проголосували у 8 країнах, серед яких є і Україна. Так 12 балів за представницю Ізраїлю віддали Франція, Іспанія, Азербайджан, Молдова, Грузія, Сан-Маріно, Австралія.

Отримала співачка з Близького Сходу і достатньо "десяток" (другий найвищий бал), а саме з 11 країн: Німеччина, Бельгія, Кіпр, Нідерланди, Швеція, Угорщина, Польща, Росія, Болгарія, Чехія, Вірменія.

Крім того, 8 балів їй віддали чотири країни (Латвія, Мальта, Румунія, Білорусь), дещо більше держав, а саме сім ощасливили Нетту 7 балами (Італія, Ісландія, Велика Британія, Австрія, Норвегія, Фінляндія, Сербія), три (Ірландія, Греція, Хорватія) – шістьма, лише Швейцарія дала 5 пунктів, Македонія – 3 бали, А Португалія, Литва, Албанія та Чорногорія – по одному.

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Щодо оцінок журі, то Франція, Австрія, Фінляндія, Чехія та Сан-Маріно віддали 12 балів; Іспанія, Велика Британія, Хорватія, Україна та Молдова – 10-ть; Ісландія, Росія та Вірменія – 8-м; Ірландія, Швеція – 7-м; Бельгія, Угорщина, Литва, Мальта, Австралія – 6-ть; Нідерланди та Албанія – по 5-ть; Греція та Болгарія – по 4-ри, Данія, Грузія – по 3 пункти; Італія та Сербія – 2 бали, а також Німеччина, Швейцарія, Португалія, Словенія, Македонія та Азербайджан відзначилися лише 1 балом.

Відео переможного виступу Нети у фіналі Євробачення-2018 

 

 

Теги: LifeStyle Новини Ізраїля Новини України Нетта Барзілай Євробачення 2018 Євробачення Музика Новини культури
Джерело: 24 Канал
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