Ізраїль почав зведення морського бар'єру вздовж кордону із Сектором Газа: фото з будівництва
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Вздовж кордону із Сектором Газа Ізраїль розпочав будівництво морського загородження. Завершити будівництво перешкоди планують до кінця року.
Про це повідомив міністр оборони країни Авігдор Ліберман на своїй сторінці у Twitter.
"Сьогодні ми почали створювати морський бар'єр, єдиний у своєму роді в світі, який заблокує можливість проникнення з Гази до Ізраїлю через море", – написав Ліберман.
Він додав, що завдяки цьому бар'єру "ХАМАС (палестинський рух, – ред.) втратив ще одну стратегічну можливість, в розвиток якої вклав величезні кошти".
Ізраїль почав зведення морського бар'єру вздовж кордону із Сектором Газа
Будівництво споруди буде завершено до кінця 2018 року
Джерело: 24 Канал
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