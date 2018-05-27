Ізраїль почав зведення морського бар'єру вздовж кордону із Сектором Газа: фото з будівництва

Вздовж кордону із Сектором Газа Ізраїль розпочав будівництво морського загородження. Завершити будівництво перешкоди планують до кінця року.

Про це повідомив міністр оборони країни Авігдор Ліберман на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні ми почали створювати морський бар'єр, єдиний у своєму роді в світі, який заблокує можливість проникнення з Гази до Ізраїлю через море", – написав Ліберман.

Він додав, що завдяки цьому бар'єру "ХАМАС (палестинський рух, – ред.) втратив ще одну стратегічну можливість, в розвиток якої вклав величезні кошти".



Ізраїль почав зведення морського бар'єру вздовж кордону із Сектором Газа



Будівництво споруди буде завершено до кінця 2018 року

