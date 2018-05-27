18:26
27 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
22°C 9°C
  • понеділок
    25°C 10°C
  • вівторок
    23°C 15°C
  • середа
    26°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Випуск новин за 13:00: День Святої Трійці. Київ оговтується після футбольного свята
Вєсті.UA
13:47, сьогодні
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Ізраїль почав зведення морського бар'єру вздовж кордону із Сектором Газа: фото з будівництва

139
Ізраїль почав зведення морського бар'єру вздовж кордону із Сектором Газа
Ізраїль почав зведення морського бар'єру вздовж кордону із Сектором Газа / фото із соцмереж

Вздовж кордону із Сектором Газа Ізраїль розпочав будівництво морського загородження. Завершити будівництво перешкоди планують до кінця року.

Про це повідомив міністр оборони країни Авігдор Ліберман на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні ми почали створювати морський бар'єр, єдиний у своєму роді в світі, який заблокує можливість проникнення з Гази до Ізраїлю через море", – написав Ліберман.

Він додав, що завдяки цьому бар'єру "ХАМАС (палестинський рух, – ред.) втратив ще одну стратегічну можливість, в розвиток якої вклав величезні кошти".


Ізраїль почав зведення морського бар'єру вздовж кордону із Сектором Газа


Будівництво споруди буде завершено до кінця 2018 року
 

 

Теги: Новини політики Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як, захищаючи себе, можна отримати проблеми із законом
сьогодні, 18:00 Як, захищаючи себе, можна отримати проблеми із законом
Дмитро Гнап 186
Кому не вигідне створення Антикорупційного суду
сьогодні, 17:00 Кому не вигідне створення Антикорупційного суду
Єгор Соболєв 371
Как политики манипулируют людьми: 6 способов
сьогодні, 16:01 Как политики манипулируют людьми: 6 способов
Блог Соцмережі 587
сьогодні, 15:02 "Соло. Зоряні війни. Історія": Disney розкриває персонажів, вбиваючи масштаб
Юлія Ліпенцева 516
Чому служба, яка мала опікуватися безпекою на автошляхах перетворилася на корупційну піраміду
сьогодні, 14:03 Чому служба, яка мала опікуватися безпекою на автошляхах перетворилася на корупційну піраміду
Тетяна Мартинюк 547
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук