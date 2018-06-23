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Ізраїль слідом за США вирішив тимчасово припинити участь в Раді ООН з прав людини

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Ізраїльські дипломати пізно ввечері 22 червня заявили про намір тимчасово призупинити участь їх країни у Раді ООН з прав людини
Ізраїльські дипломати пізно ввечері 22 червня заявили про намір тимчасово призупинити участь їх країни у Раді ООН з прав людини / lvivmun.sii.org.ua

Ізраїльські дипломати пізно ввечері 22 червня заявили про намір тимчасово призупинити участь їх країни у Раді ООН з прав людини. Такий крок Ізраїль зробив фактично одразу після аналогічного припинення діяльності США в організації.

Дипломати у Женеві, говорячи на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені публічно обговорювати це питання, заявили, що Ізраїль знизив свою участь в раді, аби наблизити свою позицію до позиції США, передає AP.

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Представники країни попередили, що цей крок не є остаточним і може змінюватися. Ізраїль не є одним з 47 держав-членів Ради, але брав участь, як і більшість інших країн, в якості спостерігача.

Зокрема представник ради Роландо Гомес підтвердив, що Ізраїль не брав участі в пленарному засіданні в п'ятницю.

У МЗС Ізраїлю поки не коментують цю ситуацію.

Додамо, що Ізраїль довгий час мав напружені стосунки з Радою і звинувачував її в упередженості. На думку ізраїльських дипломатів, Рада ігнорує або применшує випадки порушення прав в інших країнах, включаючи власних членів.

Нагадаємо, 19 червня Сполучені Штати Америки покинули склад Ради ООН з прав людини через "лицемірство і корисливість організації"

Теги: Новини політики Новини США Новини Ізраїля ООН
Джерело: 24 Канал
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