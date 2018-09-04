Ізраїль вдарив ракетами по Сирії: є жертви
Ізраїльські Військово-повітряні сили завдали ракетних ударів по сирійських провінціях Хама і Тартус. Внаслідок атак загинули люди.
Про це повідомляє агентство SANA.
За попередніми даними, в Хамі загинула 1 людина, ще 4 отримали поранення. У Тартусі постраждали 8 людей.
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За словами джерела агентства, літаки Військово-повітряних сил Ізраїлю на низькій висоті увійшли в повітряний простір Сирії з західної частини Бейрута.
Дивіться відео ракетних ударів Ізраїлю по Сирії:
Джерело: 24 Канал
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