Ізраїль вдарив ракетами по Сирії: є жертви

Ізраїльські Військово-повітряні сили завдали ракетних ударів по сирійських провінціях Хама і Тартус. Внаслідок атак загинули люди.

Про це повідомляє агентство SANA.

За попередніми даними, в Хамі загинула 1 людина, ще 4 отримали поранення. У Тартусі постраждали 8 людей.

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За словами джерела агентства, літаки Військово-повітряних сил Ізраїлю на низькій висоті увійшли в повітряний простір Сирії з західної частини Бейрута.

Дивіться відео ракетних ударів Ізраїлю по Сирії: