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      Ізраїль завдав авіаударів по цілях ХАМАС

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      Військові Ізраїля атакували цілі ХАМАС
      Військові Ізраїля атакували цілі ХАМАС / Фото з відкритих джерел

      Ізраїльські військові провели серію авіаударів по цілях радикального руху ХАМАС на території Сектора Гази у відповідь на запуск повітряних куль із запальною сумішшю і вибухівкою.

      Про це в четвер повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю на своїй сторінці в Twitter.

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      У відповідь на запуск повітряних куль із запальною сумішшю і вибухівкою, здійснених раніше з території Сектора Гази в бік Ізраїлю, наші ВПС недавно завдали ударів по декількох терористичних цілях ХАМАС в Секторі Гази,
      – йдеться у заяві.

      У кінці квітня Армія оборони Ізраїля повідомила про створення спеціальних засобів, які дозволяють виявляти і перехоплювати повітряні змії і кулі з прикріпленими палаючими предметами на кордоні з Сектором Гази.

      Палестинські радикали почали запускати небом палаючі предмети в бік Ізраїля під час масових виступів на кордоні Сектора Гази, що почалися у березні 2018 року. Ізраїль розцінює такі дії палестинських радикалів, як тероризм. Наразі жертв внаслідок таких дій немає, але завдані збитки вже оцінюються мільйонами доларів.

      Що таке ХАМАС?Палестинський ісламський рух і політична партія. З 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази. Засновниками руху стали радикально налаштовані представники гілки "Братів-мусульман", однієї з найбільших ісламських організацій. ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.

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      Теги: Новини політики Зброя ХАМАС Палестина Новини Ізраїля
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