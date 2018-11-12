Ізраїль завдав удару у відповідь по Сектору Гази

Ізраїльські війська завдали удару у відповідь по території Сектора Гази.

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що впродовж години ізраїльські військові завдали удару приблизно по 70 об'єктах на території смуги Гази.

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Були задіяні бойові вертольоти і літаки, а також танки.

"Атакували близько 70 цілей, пов'язаних з ХАМАС і палестинським "Ісламським джихадом", на всій території сектора Гази", – відзвітували в Армії оборони Ізраїлю.

У переліку мішеней були тунелі, цех із виробництва зброї, військові підрозділи та спостережні пости.

We have struck 20+ Hamas & Palestinian Islamic Jihad targets throughout Gaza, including:



Terror compounds

Observation posts

Rocket launching squad

Additional terror targets



Terrorists in Gaza target Israeli civilians. We target terror. — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 листопада 2018 р.

За даними ізраїльського відомства, у відповідь із Сектора Гази було випущено понад 300 ракет.

Over 300 rockets were launched from Gaza at Israel this evening. In response, we are striking terror targets throughout the Gaza Strip. pic.twitter.com/2rfIZv2wT8 — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 листопада 2018 р.

"Палестинський інформаційний центр" в свою чергу повідомляє, що після 23:00 12 листопада ізраїльські військово-повітряні сили обстріляли будівлю п'ятизіркового готелю "Аль-Амаль", який розташований на узбережжі Середземного моря в Газі.

#عاجل| طائرات الاحتلال الحربية تقصف فندق الأمل بمدينة #غزة — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) 12 листопада 2018 р.

Через ситуацію у Секторі Гази прем'єр-міністр Ізраїлю перервав візит до Парижа, де він перебував на заходах з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни.