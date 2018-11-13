Ізраїль знову завдав удару по ХАМАСу: вражено 50 цілей

У вівторок вранці, 13 листопада, армія оборони Ізраїлю вразила близько 50 військових об'єктів у Секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл, скоєний палестинським угрупуванням ХАМАС.

Про це ізраїльська армія сповістила у Twitter.

Винищувачі і безпілотники армії Ізраїлю завдали ударів по військових об'єктах, пов'язаних з рухом ХАМАС і "Палестинський ісламський джихад", включаючи тунель в районі Тафах і пусковий майданчик.

Читайте також: Єгипет закликав Ізраїль зупинити ескалацію конфлікту у Секторі Гази

Всього до теперішнього моменту ізраїльська армія вразила близько 150 військових об'єктів бойовиків, включаючи 3 урядові будівлі.

בשעה זו הושלמה תקיפה נוספת באמצעות כלי טיס ומטוסי ומסוקי קרב של כוחותינו, כ-50 יעדי טרור נוספים של ארגוני הטרור חמאס והגא"פ ברחבי הרצועה. בין היעדים - מנהרת טרור התקפית בדרג' תפח, ארבעה מתחמים צבאיים בעיר עזה, בית חאנון, ג'בליה וחאן יונס ועמדת שיגור ירי תמ"ס של ארגון הטרור חמאס pic.twitter.com/y62fnh7zUm — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 13 ноября 2018 г.

Нагадаємо, 12 листопада ввечері армія оборони Ізраїлю завдала удару приблизно по 70 об'єктах ХАМАСу на території Сектора Гази. Це була відповідь на те, що ХАМАС випустив по півдню Ізраїля понад 300 ракет.



В ніч проти 13 листопада Ізраїль також завдав ударів по штаб-квартирі військової розвідки ХАМАС у Секторі Гази.

Що таке ХАМАС? Палестинський ісламський рух і політична партія. З 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази. Засновниками руху стали радикально налаштовані представники гілки "Братів-мусульман", однієї з найбільших ісламських організацій. ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.