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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Ізраїльські вчені стверджують, що винайшли вакцину від раку: чому їм не вірять

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      Вакцина від раку
      Вакцина від раку / pixabay.com

      Дослідники стверджують, що ліки не мають побічних ефектів і можуть застосовуватися на будь-яких стадіях лікування, однак експерти вважають, що це неможливо.

      Дослідники відзначають, що метод настільки простий і ефективний, що дозволяє практично повністю відмовитися від хіміотерапії і значно підвищити імунітет., повідомляє газета The Jerusalem Post.

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      Ізраїльські онкологи стверджують, що перемогти хворобу вдалося за допомогою особливих пептидів, "накачаних" високоактивною діючою речовиною. Вчені відзначають, що такі ліки "обволікають" ракові клітини і виводять з організму.

      Клітини в організмі
      Нові ліки виводять ракові клітини з організму

      Британські фахівці новнку сприйняли скептично – кращі онкологи Великобританії заявили, що дослідження ізраїльських колег навряд чи є багатообіцяючими, а заяви про ефективність препарату перебільшені.

      За їхніми словами, результатів єдиного дослідження, проведеного на мишах, до нині ніхто не бачив, а до фази випробувань препарату на людях може пройти кілька років.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Лікування Онкозахворювання
      Джерело: 24 Канал
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