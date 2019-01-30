Ізраїльські вчені стверджують, що винайшли вакцину від раку: чому їм не вірять

Дослідники стверджують, що ліки не мають побічних ефектів і можуть застосовуватися на будь-яких стадіях лікування, однак експерти вважають, що це неможливо.

Дослідники відзначають, що метод настільки простий і ефективний, що дозволяє практично повністю відмовитися від хіміотерапії і значно підвищити імунітет., повідомляє газета The Jerusalem Post.

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Ізраїльські онкологи стверджують, що перемогти хворобу вдалося за допомогою особливих пептидів, "накачаних" високоактивною діючою речовиною. Вчені відзначають, що такі ліки "обволікають" ракові клітини і виводять з організму.



Нові ліки виводять ракові клітини з організму

Британські фахівці новнку сприйняли скептично – кращі онкологи Великобританії заявили, що дослідження ізраїльських колег навряд чи є багатообіцяючими, а заяви про ефективність препарату перебільшені.

За їхніми словами, результатів єдиного дослідження, проведеного на мишах, до нині ніхто не бачив, а до фази випробувань препарату на людях може пройти кілька років.

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