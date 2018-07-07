Jay-Z покатався на гідроциклі і став мемом соцмереж: кумедна підбірка
Ще у 2016 році американський репер Jay-Z відпочивав зі своєю сім’єю на італійській Сардинії, де спробував розважитись на гідроциклі. Але його серйозний вираз обличчя користувачі згадали лише через 2 роки і створили навколо цієї теми безліч кумедних мемів.
Схоже, водні розваги зовсім не до душі Jay-Z, оскільки фанати підняли старе фото з просторів мережі і побачили його "нещасливий вираз обличчя". І справді, його лице виглядає настільки серйозним, що воно повинно колись було стати темою для жартів. Виконавець мчить по воді на гідроциклі, на ньому рятувальний жилет і шолом, а вигляд у нього дуже напружений та зосереджений.
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"Jay-Z – перша людина, яка виглядає на гідроциклі так, ніби він їде на роботу, а не розважається", "Він – перший нещасний чоловік на гідроциклі", – жартують користувачі.
Jay-Z в Італії у 2016 році
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