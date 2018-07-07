Jay-Z покатався на гідроциклі і став мемом соцмереж: кумедна підбірка

Ще у 2016 році американський репер Jay-Z відпочивав зі своєю сім’єю на італійській Сардинії, де спробував розважитись на гідроциклі. Але його серйозний вираз обличчя користувачі згадали лише через 2 роки і створили навколо цієї теми безліч кумедних мемів.

Схоже, водні розваги зовсім не до душі Jay-Z, оскільки фанати підняли старе фото з просторів мережі і побачили його "нещасливий вираз обличчя". І справді, його лице виглядає настільки серйозним, що воно повинно колись було стати темою для жартів. Виконавець мчить по воді на гідроциклі, на ньому рятувальний жилет і шолом, а вигляд у нього дуже напружений та зосереджений.

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"Jay-Z – перша людина, яка виглядає на гідроциклі так, ніби він їде на роботу, а не розважається", "Він – перший нещасний чоловік на гідроциклі", – жартують користувачі.



Jay-Z в Італії у 2016 році

Вірусний знімок заполонив соціальні мережі, то пропонуємо вам поглянути на найдотепніші зразки.

Jay-Z the first man in history to look miserable on a Jet-Ski pic.twitter.com/zKSrTom4wb — Cass Anderson (@casspa) 4 липня 2018 р.

jay-z on a jetski be looking like dr nefario lmao pic.twitter.com/weXhN9aGmY — lourdes d (@lrmsix) 3 липня 2018 р.

Jay Z was in James Bond pic.twitter.com/RrbgR6YI0o — PUNKIN (@Pap3rP) 4 липня 2018 р.

I GOT 99 problems and this picture is one ! #Jay-Z pic.twitter.com/7oSylSzwJ1 — Lacrem (@Lacremm) 5 липня 2018 р.

Nah man Jay z doesn’t deserve this pic.twitter.com/2SJIIrsZGg — . (@Pat7Ewing) 5 липня 2018 р.