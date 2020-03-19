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      Join UP не попереджав про закриття неба, – українка про евакуацію з Єгипту

      - Читать новость на русском
      Українська туристка у Єгипті / Скріншот з відео

      Туристичний оператор Join UP обіцяє, якомога швидше забрати своїх туристів з Шарм-ель-Шейх. Але, виявилося, що ледь не в останній день перед закриттям неба компанія продовжила деяким туристам час перебування в Єгипті. І тепер їх так само евакуюють.

      В таку ситуацію потрапила українка з Миколаєва Тетяна Молчанова, яка продовжила перебування на відпочинку до 21 березня за свій кошт, але тепер її з сім'єю хочуть евакуювати раніше. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.

      До теми Евакуація українців з Єгипту: до "Борисполя" прибули ще 4 рейси

      За її словами, компанія Join UP не попередила їх про те, що небо можуть закрити, і компенсації не обіцяють.

      Сказали ставити запитання своєму агенту,
      – розповіла українка.

      "Вчора, 18 березня, гід повідомив, що є списки людей на виліт до Києва. На жаль, коли я продовжувала свій тур, за декілька годин до закриття кордонів, я оплачувала виліт в Одесу. А з Києва мені їхати у Миколаїв, а це мені ніхто не оплачує", – сказала вона.

      Довідка. Станом на 19 березня в Єгипті виявлено 210 заражень коронавірусом.

      Також вона зазначила, що їхній готель не перебуває на карантині та додала, що готова самоізолюватись, коли повернеться в Україну.

      Коментар українки про евакуацію з Єгипту: відео

      Що відомо про евакуацію українців з-за кордону?Українців закликали до опівночі 16 березня повернутися до України, після чого авіасполучення було припинене.

      Однак не всі українці встигли це зробити. Таких закликають контактувати з посольствами та консульствами у країнах перебування. Відомо, що у Єгипті перебували понад половина усіх українців, яких потрібно було евакуйовувати.

      Однак Україна не залишатиме своїх громадян за кордоном напризволяще. Про це вчора заявив президент Володимир Зеленський. Так, лише 18 березня до України прибули 40 рейсів з українцями з різних куточків світу.

      Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися
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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Єгипет
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