Гра Jurassic World: Evolution вийшла офіційно: огляд сюжету та системні вимоги

Вчора, 12 червня, гра Jurassic World: Evolution від компаній Universal та Frontier Developments офіційно вийшла на PC, PlayStation та Xbox. Гра створена спеціально для прихильків "Світу Юрського періоду" і захоплює графікою та детально промальованими персонажами.

Сюжет та графіка гри Jurassic World: Evolution

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В основі ігрового процесу лежить створення вашого власного парку розваг. Якщо ви дивилися фільм, то розумієте про що йде мова. Потрібно будувати загони, вольєри та інші споруди для утримання ваших "вихованців", розвивати свої розваги і залучати аудиторію. Це досить багатогранний процес, який залежить від маси параметрів і вимагає від вас підвищеної уваги – потрібно стежити за трьома напрямками розвитку свого підприємства.



Скріншот з гри Jurassic World: Evolution

Активно розвивайте науковий напрям, аби ваші динозаври були більш цікаві, витрачайте кошти на розвиток розважальної складової і не забувайте про безпеку. Тільки так можна буде реалізувати дійсно успішний парк, хоча навіть при чіткому контролі форс-мажори теж трапляються. Без цього ніяк, та й гра швидше дозволяє вам отримувати задоволення від вирішення цих проблем.

У грі про розведення динозаврів найважливішим елементом є, як не дивно, динозаври. Розробники Jurassic World: Evolution явно просиділи не один місяць з картинками з енциклопедій. Або може брали в штат вченого, який би вказував які елементи правильні, а які не дуже. У підсумку вийшла дуже приваблива картинка.

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Ваші вихованці рухаються, п'ють воду з озера, бігають і живуть своїм життям. Як і повинні жити тварини в зоопарку. Правда, це динозаври, а не якісь там козулі, так що відчуття від побаченого зовсім інші. Виглядають динозаври жваво, реально, красиво, хочеться наближати камеру і тільки на них і дивитися.



Jurassic World: Evolution доступна на всіх платформах з 12 червня 2018 року

Картинка в грі чудова, особливо якщо грати на максимальних або ультра налаштуваннях графіки. Пейзажі заворожують, вода виглядає як справжня і відображає хмари з сонцем. Увага до якості графіки помітна буквально на кожному кроці – дерева, трава та інша рослинність рухається від вітру, будівлі не нагадують бездушні коробки.

Мінімальні системні вимоги для Jurassic World: Evolution:

Операційна система: Windows 7 (SP1+)/8.1/10 (тільки 64-розрядні системи). Процесор: Intel Core i5-2300 або AMD FX-4300. Оперативна пам'ять: 8 ГБ. Відеокарта: GeForce GTX 650 (2 ГБ) або Radeon Radeon HD 7850 (2 ГБ). Версія DirectX: 11. Вільне місце на жорсткому диску: 8 ГБ.

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Рейтинг та дата виходу Jurassic World: Evolution

Варто зазначити, що Jurassic World: Evolution — одна з кращих ігор, створених за мотивами фільму "Парк Юрського періоду". Управління компанією inGen затримає вас біля комп'ютера на довгий час. Про непоганий успіх гри говорить і її загальний рейтинг Jurassic World: Evolution на Metacritic. Нова гра набрала 75 балів зі 100 можливих. Як зазначалося вище, гра вже доступна на PC, PlayStation та Xbox ще від учора.

Трейлер гри Jurassic World: Evolution – дивіться відео

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