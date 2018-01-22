К чему может привести самоувереность турецких властей

Турция в минувшие выходные начала широкомасштабную наземную операцию против курдов в северо-западном сирийском регионе Африн. В том, что наступление рано или поздно начнется, никто особенно не сомневался. Анкара несколько недель стягивала к границе свои войска, а потом начала бомбить регион с воздуха и обстреливать его артиллерией.

Однако появление еще одного фронта в Сирийской гражданской войне все равно вызвало крайне противоречивые комментарии с разных сторон. Дело в том, что в этом раунде противостояния все выступают против всех и все всех ненавидят. Турция лишь поднесла спичку к этой бочке с бензином.

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В Африне – самом западном из трех курдских районов Сирии – живет примерно миллион человек. Всю гражданскую войну этот регион был относительно спокойным. В начале войны сирийское правительство, понимая, что не сумеет удержать Африн, раздало его жителям горы оружия. Расчет был на то, что они самостоятельно будут отбиваться от повстанцев-суннитов, окопавшихся южнее – в провинции Идлиб.

Так, в общем, и произошло. Местные курды стали ситуативными союзниками правительства. Они никого не пускали к себе, держали границу с Турцией на замке, но и сами никуда не наступали. Они отсиживались в своем регионе, как в крепости, укрепляли его оборону и создавали некое подобие государственных институтов.

На выходе у них получилось довольно либеральное по ближневосточным меркам квазигосударство с хорошо обученной армией в 10-15 тысяч человек и какой-никакой экономикой.

Довольно успешный опыт курдского государственного строительства прямо на границе с Турцией все это время страшно злил Анкару. Реджепу Тайипу Эрдогану меньше всего нужно успешное курдское образование, которое могло бы стать примером для его собственных, турецких курдов.



Президент Турции Реджеп Эрдоган

Аналогичные чувства к Африну испытывал и сирийский диктатор Башар Асад. Да, ему нужны были союзники-курды, когда дела у его собственной армии шли совсем плохо. Но сейчас, когда он наступает, концепция изменилась. Теперь Дамаск подозревает курдов в сепаратизме, и не скрывает намерения ликвидировать их автономию после завершения войны. При этом турецкое наступление Дамаск называет нарушением международного права и требует прекратить его. Турецкая оккупация сирийской территории в планы Асада не входит. Россия и Иран в этом смысле, в общем, поддерживают сирийского диктатора.

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Интереснее всех в этом смысле позиция США. Американцы уже давно поняли, что курды – это единственная группа в Сирии, на которую можно положиться. Вашингтон годами помогал им, снабжал оружием, деньгами, разведданными и даже ударами с воздуха по врагам курдов. Теперь же врагами курдов оказалась Турция – страна, которая входит в НАТО, на территории которой размещены американские войска. В такой ситуации бомбить турецкие танки как-то не очень.

США попытались дистанцироваться от ситуации в Африне, заявив, что именно этим курдам никогда не помогали, а помогали другим, живущим восточнее. Но сами курды считают иначе. Они себя не делят на "восточных" и "западных". Турецкую операцию они считают наступлением на всех сирийских курдов.

Сейчас обученная и вооруженная американцами 30-тысячная курдская армия мается без дела в долине реки Евфрат – ИГИЛ разбит, заняться им нечем. Если Турция не прекратит свое наступление на Африн, они запросто могут ударить по ней в каком-то другом месте.

Для Вашингтона это был бы просто кошмарный сценарий. Прямое боевое столкновение двух союзников – это совсем не то, о чем мечтает Дональд Трамп. Поэтому сейчас американские дипломаты буквально умоляют Эрдогана остановить свое наступление.

Тот, однако, и не собирается отступать. По словам турецкого президента, "террористы должны быть задушены в зародыше". Эрдоган уже пообещал, что его война против курдов будет маленькой и победоносной. Однако тут могут возникнуть непредвиденные сложности. Первые дни наступления показали, что курды Африна довольно просто отбивают турецкие атаки и даже переходят в контрнаступление. Они сами начали обстреливать ракетами турецкие города, неприятно удивив командование турецкой армии. Ни быстро, ни победоносно пока не получается.



Турция готовится второгнуться в сирийский Африн

В результате сейчас на северо-западе Сирии появился очередной очаг напряженности. Эрдоган сломал статус-кво и пошел в наступление, игнорируя мнение Дамаска, Тегерана, Вашингтона и Москвы. К лагерю противников его военной операции скоро могут присоединиться и европейцы. Если из Сирии в Германию от войны побежит очередной миллион беженцев, Ангела Меркель и другие лидеры Евросоюза будут очень недовольны.

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Но пока же нам остается лишь наблюдать за тем, как разворачиваются боевые действия в Африне и дипломатические танцы вокруг него. И что-то мне подсказывает, что эта авантюра очень плохо закончится для турецкого президента. В этот раз он попытался откусить намного больше, чем может проглотить.

США "закрыты на замок"

Крайне любопытная ситуация, здорово отдающая безумием, сейчас разворачивается в США. Местные власти не смогли принять бюджет. Из-за этого там закрываются государственные учреждения и институты. У них просто нет финансирования.

Дело вот в чем: Дональд Трамп хочет прекратить финансирование программы поддержки детей, нелегально попавших в США. В этом его поддерживает большая часть Республиканской партии. Однако демократы категорически против. В Конгрессе их примерно поровну, поэтому бюджет принять и не могут.

Тем не менее, республиканцев все же больше, они контролируют Конгресс, поэтому теоретически, должны были бы принять бюджет и сами. Но им не хватает голосов, так как для принятия бюджета большинство должно быть уверенным.

Трамп винит в происходящем демократов, демократы – Трампа. А госслужащие сидят в неоплачиваемых отпусках. Надо, правда, отметить, что вооруженные силы и структуры, отвечающие за безопасность и жизнедеятельность государства, все еще работают – фактически бесплатно.

Кто кого "дожмет" пока неясно. Но у демократов ситуация получше. Во-первых, они – в оппозиции, во-вторых, большинство населения страны за них, в-третьих, чем больше в стране проблем, тем хуже для действующей власти. А выборы в Конгресс, напомню, уже осенью.

Строго говоря, эта ситуация может вызвать куда большие проблемы для Трампа, чем даже расследование его связей с Россией. Именно поэтому я, конечно, сочувствую американцам, но думаю, что им стоит потерпеть ради будущего своей страны.

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Беременный премьер

Я не раз признавался в любви к новостям из Новой Зеландии. И вот, снова вынужден сделать это! Местная премьер-министр 37-летняя Джасинда Арден написала в Facebook, что в ее семье скоро будет пополнение – она беременна.



Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден

По словам главы правительства, ребенок должен родиться летом. Кто это будет – мальчик или девочка, пока неизвестно. При этом Арден сказала, что после появления новорожденного собирается на шесть недель уйти в декретный отпуск. Во время ее отсутствия обязанности главы правительства будет исполнять вице-премьер Уинстон Питерс.

От души поздравляю госпожу Арден с этими новостями и желаю ей и будущему "бэбику" крепкого здоровья! Она – молодец!