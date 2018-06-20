Каберне та Мерло: у чому полягає основна відмінність між винами

Каберне та Мерло – це найвідоміші червоні вина з так званого "бордоського бленду", які завоювали світову популярність. Без цих сортів годі й уявити виноробну промисловість, адже з них починалася історія, і вони й досі залишаються фундаментальними у виробництві вина в усьому світі.

Саме з Франції, столиці виноробства, вони поширилися на весь світ. Тому відповідно до регіональних особливостей, у різних виробників ці вина смакуватимуть по-різному.

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Якщо говорити про Мерло, то його вважають більш жіночим, витонченим сортом. У цьому його сила і слабкість. Через свій м’який смак – це вино дуже популярне. Про нього кажуть, що воно поєднає навіть те, що не можливо поєднати.

Ці вина поєднує історія, ці вина є міжнародними сортами винограду, тобто культивуються по всьому світу. А взагалі їхньою батьківщиною є Франції, а саме регіон Бордо,

– розповів інженер-винороб Микола Гупало.

В порівнянні з Каберне, Мерло більш м’який сорт винограду. Його часто використовують в купажах з іншими сортами винограду для пом’якшення смаку або аромату. В ароматі ви можете відчути відтінки сливи та вишні.

Основна відмінність цих сортів є у витримці. На відміну від Мерло, з часом Каберне стає тільки кращим, його смак набуває багатших відтінків, воно робиться м’якшим. Взагалі Каберне вважають ідеальним для створення витриманих вин. Щоб додати йому додаткової м’якості, експерти радять дати вину трохи "подихати", тобто залишити перед вживанням пляшку Каберне відкоркованою, хоча б на годинку.

І Мерло, і Каберне ідеально поєднуються з м’ясом. Обидва сорти насичені тканинами, які надають вину певної терпкості та чудово доповнюють смак м’ясних страв, а велика кількість антиоксидантів добре розщеплюють тваринні жири.



Мерло та Каберне ідеально поєднуються з м’ясом

Каберне добре поєднується зі стравами з червоного м’яса на грилі, або ж зі стейками. Якщо брати Мерло, цей сорт винограду більш універсальний, він гармонійно поєднується з пастою або м’ясом птиці.

Взагалі знавці вина радять не боятися експериментувати, та головне, пам’ятайте, що вино заведено пити для задоволення, як гастрономічного, так і естетичного.