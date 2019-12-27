Кабінет міністрів передав на продаж 530 держкомпаній

Кабінет міністрів України передав 530 державних підприємств на приватизацію. Їхня сукупна балансова вартість становить понад 12 мільярдів гривень.

Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив під час засідання 27 грудня, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.

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Прем`єр наголосив, що за майже 4 місяці на приватизацію передали більше державних об'єктів, ніж за всі 28 років незалежності.

Це дозволить залучити інвестиції в низку держпідприємств і збільшити заробітні плати працівникам. Загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів складає понад 12 мільярдів гривень,

– повідомив Гончарук.

Продаж цих 530 держкомпаній стартує у 2020 році через електронні аукціони у системі "Prozorro.Продажі".

Що треба знати про приватизацію в Україні?

Загалом Мінекономрозвитку уже проаналізувало понад 1400 державних підприємств, які можна передати на приватизацію.

Приватизація є одним з пріоритетних завдань уряду. Список державного майна, яке підлягає приватизації, включає великі та малі об'єкти. Серед уже переданих такі підприємства, як "Інститут титану" та "Львівський державний ювелірний завод", "Скадовський морський торговельний порт", "Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" тощо.

Про передумови приватизації держпідприємств