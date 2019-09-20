Кабмін презентував проєкт бюджету 2020 у Раді: що далі

Кабінет Міністрів представив у Верховній Раді проєкт бюджету України на 2020 рік. Його презентувала міністр фінансів України Оксана Маркарова.

Проєкт в українському парламенті зареєстрували 15 вересня – саме цю дату називав президент Володимир Зеленський та прем'єр Олексій Гончарук.

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Далі законопроєкт мають розглянути трьома читаннями: між першим і другим до нього можуть вносити поправки. Коли за бюджет проголосують депутати після третього читання, документ мають підписати спікер і президент.

Водночас перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не знає, коли голосуватимуть за бюджет у першому читанні. За його словами, "це лише перший варіант бюджету" і до нього "вже є питання".

Саме тому ми налаштовані сьогодні (20 вересня – 24 канал) прийняти низку важливих економічних законів, які в тому числі дадуть можливість уряду певним чином трансформувати бюджетну основу,

– сказав він.

Основні цифри бюджету 2020

Проєкт бюджету, поданий до нового парламенту новим урядом, поки що побудований на попередніх прогнозах. Він передбачає, що у 2020 році українська економіка зросте на 3,3%.

Однак боргові виплати знову перевищать запозичення майже на 60 мільярдів, вони становлять 438,1 мільряда гривень.



У 2020 році збільшаться як доходи, так і витрати держбюджету / Інфографіка 24 каналу

Однак між першим та другим читанням у цьому показнику можуть відбутися зміни, які врахують обіцянки нового уряду. Тоді економічне зростання може пришвидшитись до 5% наступного року і до 7% – у наступні роки.

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Відповідно до цього проєкту, наступного року мінімальна зарплатня в Україні зросте на 550 гривень – до 4723 гривень. Це близько 167,5 доларів, адже середній курс долара, закладений у проєкт бюджету, становить 28,2 гривні.



Мінімальна зарплата зросте на 550 гривень / Інфографіка 24 каналу

На виплату комунальних субсидій закладено 47,6 мільярди гривень. Цього року на субсидії було закладено 55 мільярдів гривень.

На сферу національної безпеки та оборону разом уряд наразі виділив 245,8 мільярда гривень, що на 33,8 мільярда більше, ніж у 2019.



На ремонт доріг у 2020 році виділять рекордну суму / Інфографіка 24 каналу

Видатки на освіту та медицину наступного року також будуть більшими, ніж цьогоріч.

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Так, на охорону здоров'я передбачать 108 мільярдів гривень, що майже на 10 мільярдів більше, ніж цьогоріч. На освіту передбачено 136,4 мільярдів – на 7,7 мільярдів більше.