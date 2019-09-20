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      Кабмін презентував проєкт бюджету 2020 у Раді: що далі

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      Нардепи проголосували за проєкт бюджету в першому читанні
      Нардепи проголосували за проєкт бюджету в першому читанні / 24 канал

      Кабінет Міністрів представив у Верховній Раді проєкт бюджету України на 2020 рік. Його презентувала міністр фінансів України Оксана Маркарова.

      Проєкт в українському парламенті зареєстрували 15 вересня – саме цю дату називав президент Володимир Зеленський та прем'єр Олексій Гончарук.

      Коротко про все: Опублікували текст проєкту бюджету на 2020 рік: основні цифри

      Далі законопроєкт мають розглянути трьома читаннями: між першим і другим до нього можуть вносити поправки. Коли за бюджет проголосують депутати після третього читання, документ мають підписати спікер і президент.

      Водночас перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не знає, коли голосуватимуть за бюджет у першому читанні. За його словами, "це лише перший варіант бюджету" і до нього "вже є питання".

      Саме тому ми налаштовані сьогодні (20 вересня – 24 канал) прийняти низку важливих економічних законів, які в тому числі дадуть можливість уряду певним чином трансформувати бюджетну основу,
      – сказав він. 

      Основні цифри бюджету 2020 

      Проєкт бюджету, поданий до нового парламенту новим урядом, поки що побудований на попередніх прогнозах. Він передбачає, що у 2020 році українська економіка зросте на 3,3%.

      Однак боргові виплати знову перевищать запозичення майже на 60 мільярдів, вони становлять 438,1 мільряда гривень.

      бюджет 2020 доходи і видатки
      У 2020 році збільшаться як доходи, так і витрати держбюджету / Інфографіка 24 каналу

      Однак між першим та другим читанням у цьому показнику можуть відбутися зміни, які врахують обіцянки нового уряду. Тоді економічне зростання може пришвидшитись до 5% наступного року і до 7% – у наступні роки.

      Знайте більше: Гончарук: Бюджет 2020 буде останнім річним

      Відповідно до цього проєкту, наступного року мінімальна зарплатня в Україні зросте на 550 гривень – до 4723 гривень. Це близько 167,5 доларів, адже середній курс долара, закладений у проєкт бюджету, становить 28,2 гривні.

      бюджет 2020 мінімальна зарплата
      Мінімальна зарплата зросте на 550 гривень / Інфографіка 24 каналу

      На виплату комунальних субсидій закладено 47,6 мільярди гривень. Цього року на субсидії було закладено 55 мільярдів гривень. 

      На сферу національної безпеки та оборону разом уряд наразі виділив 245,8 мільярда гривень, що на 33,8 мільярда більше, ніж у 2019.

      бюджет 2020 скільки виділять на оборону
      На ремонт доріг у 2020 році виділять рекордну суму / Інфографіка 24 каналу

      Видатки на освіту та медицину наступного року також будуть більшими, ніж цьогоріч.

      Знайте більше: У Кабміні для Держбюджету-2020 вигадали своєрідну назву

      Так, на охорону здоров'я передбачать 108 мільярдів гривень, що майже на 10 мільярдів більше, ніж цьогоріч. На освіту передбачено 136,4 мільярдівна 7,7 мільярдів більше. 

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      Верховна Рада розглядає Держбюджет-2020: онлайн-трансляція
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      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Бюджет Бюджет 2020 Законодавство Кредит
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