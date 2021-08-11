Могла мати бізнес в окупованому Криму: Кабмін погодив звільнення Айни Тимчук

Кабмін на засіданні 11 серпня погодив звільнення глави Харківської ОДА Анни Тимчук. Перед цим журналісти провели розслідування, за яким її пов'язували з бізнесом в окупованому Криму.

Також на засіданні Кабмін погодив призначення Олега Клименчукова заступником глави Сумської ОДА. Також уряд погодив ще понад 10 нових кадрових змін.

Зауважте Голова Харьківської ОДА могла вести бізнес в окупованому Криму, – розслідування

Кабмін погодив звільнення Айни Тимчук

Кабмін погодив звільнення Айни Тимчук Айни з посади голови Харківської ОДА,

– мовиться у повідомленні.

Видання "Суспільне" повідомило, що звільнення Тимчук підтвердила речниця Кабміну Вікторія Пода. Ба більше, заступник глави Харківської ОДА Антон Деньгуб сказав, що "чекають указу президента". Інший заступник Роман Семенуха сказав, що йому "невідомі причині відставки".

До речі, журналісти писали, що Айна Тимчук у 2015 році нібито оформила довіреність на свого чоловіка Андрія Тимчука задля продажу її готелю "Асторія" в окупованому Криму, що використовувала окупаційна влада.

Кабімін ухвалив нові рішення щодо кадрів

Також звільнили Миколу Кизима з посади першого заступника Міністра освіти і науки України та Андрія Вітренка з посади заступника Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції.

Уряд ухвалив рішення про 3 нові призначення:

Андрій Вітренко став першим заступником Міністра освіти і науки України;

Ігор Бондаренко – заступником Міністра внутрішніх справ України;

Олександр Камишін – виконуючим обов'язки глави правління акціонерного товариства "Українська залізниця".

Ба більше, уряд визначив таким, що втратили чинність рішення про тимчасові покладення виконання обов'язків:

голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця" на Івана Юрика;

члена правління цієї організації Миколу Іванініва.

Кабмін визначив переможців конкурсу на зайняття посад державної служби категорії "А":

голову Держінспекції енергетичного нагляду Руслана Слободяна;

першого заступника глави Держслужби з питань праці Ігоря Дегнеру;

заступника голови Держслужби спецзв'язку та захисту інформації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жора.

Однак, Кабмін не визначив переможця конкурсу на посаду першого заступника глави Держрезерву.