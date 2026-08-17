Кабмін затвердив Програму діяльності Уряду та передав її до Верховної Ради

Українські міністри остаточно визначилися з планом роботи на найближчий час і направили його на затвердження парламентарям. Головний акцент зроблено на виживанні країни та досягненні перемоги, причому за кожну обіцянку доведеться відповідати персонально.

Про схвалення Програми діяльності Уряду повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі. За його словами, документ уже передали на розгляд Верховної Ради у встановлений законом строк.

Урядовець зазначив, що програма містить чіткий перелік завдань, принципи роботи та основні цілі Кабміну. "Основна мета програми – вистояти та перемогти у війні за Незалежність. Це наша спільна робота та спільна відповідальність за результат", – підкреслив Корецький. Він також додав, що за кожним напрямом закріплена чітка персональна відповідальність посадовців.

Прем'єр-міністр подякував народним депутатам, які допомагали готувати та фіналізувати цей документ. Тепер в уряді розраховують на те, що парламент розгляне програму якнайшвидше.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, кілька днів тому проєкт цього документа презентували на засіданні Ради коаліції. Тоді очільник Кабміну пояснював, що ключовими завданнями для міністрів стануть посилення оборони, підтримка людей та бізнесу, а також прискорення європейської інтеграції. Крім того, уряд зараз активно працює над тим, щоб повністю забезпечити фінансування Сил оборони до кінця 2026 року за рахунок внутрішніх податків, паралельно шукаючи міжнародну підтримку на 2027 рік.