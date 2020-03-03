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      Кабмін хоче віддати під приватизацію цілий квартал у центрі Києва: що про це відомо

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      Дубілет хоче віддати під приватизацію квартал урядових будівель у центрі Києва / Пресслужба Кабінету Міністрів

      У Кабміні ініціювали проєкт, який дозволить передати до Фонду державного майна кілька державних будівель, що розміщуються в самісінькому центрі Києва. Також уряд їх має намір приватизувати на прозорих аукціонах.

      Як підкреслив у фейсбуці міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, такі кроки допоможуть звільнити цілий квартал з 4 – 5 будівель. За його словами, ці будівлі перебувають у занедбаному стані та "взагалі ріжуть очі посеред красивого міста".

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      Перед тим, як ці будівлі перередадуть до Фонду держмайна та їх приватизують, співробітників, що там працюють, "мають підселитися в інші державні будівлі у не менш комфортні умови".

      Чому Кабмін ініціював такий проєкт

      Дубілет зауважив, якщо пройтись Києвом, то тут ледь кожна друга будівля – з синіми табличками, тобто належить у тій чи іншій формі держаним органам. Тому у Кабміні вирішили провести аналіз, де та які міністерства та інші центральні органи влади розташовуються.

      "Виявилось, що у нас – купа зайвих площ. Ці площі іноді здають у суборенду (іноді – неофіційно, за готівку), але частіше просто їх використовують неефективно", – підкреслив міністр Кабіміну.

      Раніше Дмитро Дубілет зазначав, що держава має багато нерухомості, тому потрібно перевіряти її ефективне використання. Звільнену площу, за його словами, потрібно передати на приватизацію або в оренду через Prozorro.Продажі.

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      Однією з таких ініціатив міністра стало закриття у будівлі Кабінету міністрів приміщення, де працювала перукарня. Тепер це місце займуть працівники UkraineInvest – інвестиційні няні. Дмитро Дубілет навіть опублікував прайс – за найдорожчу "модельну" стрижку треба було віддати 95 гривень.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Дмитро Дубілет Новини Києва Приватизація Кабінет Міністрів України Новини політики
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