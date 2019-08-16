Кабмін не блокуватиме фінансування міст попри прохання Богдана

У Зеленського хотіли перевірити державні видатки містам на корупційні ризики та видати гроші з початком роботи нового уряду. Команда президента звернулась до Кабміну з проханням тимчасово зупинити для цього фінансування міст, проте отримала відмову.

Володимир Гройсман доручив міністерству фінансів та міністерству регіонального розвитку забезпечити вчасне фінансування програм і проектів невеликих українських міст, передає прес-служба Кабміну.

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Раніше глава ОП Андрій Богдан написав листа прем'єр-міністру Володимиру Гройсману про необхідність затримки 10 мільярдів гривень субвенцій містам України. Це нібито необхідно для перевірки доцільності використання державних грошей, щоб не допустити корупцію. Богдан розраховував, що фінансування розморозять лише після формування нового уряду, який перевірить усі тендери на можливу корупційну складову.

Субвенція – форма грошової допомоги містам із державного бюджету, яка призначена для конкретних проектів.

Проте, Кабмін не став дослухатися до порад глави ОП та розпорядився вчасно направити фінансування до місцевих бюджетів.

Кабінет Міністрів доручив Міністерству фінансів і Міністерству регіонального розвитку забезпечити, починаючи з серпня поточного року, фінансування програм і проектів розвитку регіонів, особливо малих міст і громад, які здійснюються коштом Державного фонду регіонального розвитку,

– йдеться в повідомленні уряду.

Затримка субвенцій могла б принести значні незручності мерам міст, оскільки кожен місцевий бюджет має план з певними сумами та термінами. Деякі мери скаржились, що планували в цей період розпочати будівництво доріг, площ та ремонт шкіл перед навчальним роком. Без вчасного фінансування безліч проектів залишилися б незавершеними.

У Зеленського вважають, що представники старої влади нібито намагаються створити всі умови для освоєння бюджетного фінансування, поки ще мають чинні посади.



Чим займається Кабінет Міністрів / Інфографіка 24 каналу