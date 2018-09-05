Кабмін підняв зарплату бюджетникам, що допомагають Об'єднаним силам на Донбасі
Кабінет міністрів України підвищив на 50 відсотків зарплатню бюджетникам, які забезпечують реалізацію операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Про це повідомила агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на рішення уряду ухвалене у середу 5 вересня.
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У документі зазначається, що зарплатня працівникам бюджетних установ і організацій, які забезпечують проведення операції Об'єднаних сил, а також працівникам, які залучаються до забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій і Луганській областях збільшується на 50 відсотків за фактичний час перебування в районах проведення операції за наявності підтвердних документів.
Надбавка виплачуватиметься за фактичний час перебування в районах проведення операції за наявності підтвердних документів.
Крім того, Кабмін рекомендує керівникам інших суб'єктів господарювання передбачити в колективних договорах таку ж норму.