13:17
5 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 17°C
  • четвер
    24°C 17°C
  • п'ятниця
    25°C 20°C
  • субота
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Кабмін підняв зарплату бюджетникам, що допомагають Об'єднаним силам на Донбасі

320 Читать новость на русском
Бюджетники отримуватимуть вищу зарплатню за допомогу ООС
Бюджетники отримуватимуть вищу зарплатню за допомогу ООС / Фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів України підвищив на 50 відсотків зарплатню бюджетникам, які забезпечують реалізацію операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомила агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на рішення уряду ухвалене у середу 5 вересня.

Читайте також: "Відставка уряду і геноцид": Тимошенко відзначилася новою скандальною заявою

У документі зазначається, що зарплатня працівникам бюджетних установ і організацій, які забезпечують проведення операції Об'єднаних сил, а також працівникам, які залучаються до забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій і Луганській областях збільшується на 50 відсотків за фактичний час перебування в районах проведення операції за наявності підтвердних документів.

Надбавка виплачуватиметься за фактичний час перебування в районах проведення операції за наявності підтвердних документів.

Крім того, Кабмін рекомендує керівникам інших суб'єктів господарювання передбачити в колективних договорах таку ж норму.

Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Мінімальна зарплата Гроші Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мажорні ДТП: скільки коштує вбити людину і не сісти при цьому за ґрати
сьогодні, 13:00 Мажорні ДТП: скільки коштує вбити людину і не сісти при цьому за ґрати
Дмитро Гнап
Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
сьогодні, 12:41 Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
Ірина Лаб'як
BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
4 вересня, 17:00 BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
Show Must Go On чи We Are the Champions: що ви знаєте про легендарного Фредді Мерк'юрі?
сьогодні, 12:30 Show Must Go On чи We Are the Champions: що ви знаєте про легендарного Фредді Мерк'юрі?
3 5551
Зміна влади у "ДНР": чи посилиться війна?
сьогодні, 12:07 Зміна влади у "ДНР": чи посилиться війна?
Олексій Чибісов
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Результати жеребкування Кубка Конфедерацій-2017
 26 листопада 2016 , 17:30
Головні новини футболу 7 квітня: Баварія – чемпіон Німеччини, Динамо та Шахтар здобули чергові перемоги
 8 квітня , 07:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук